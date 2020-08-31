民進黨民調好感度55.3%　民眾黨31%「成敗看柯文哲」

民調顯示，55.3%民眾對民進黨有好感，比上月增加4.1個百分點，35.4%對民進黨反感，比上月減少0.9個百分點，未明確回答有9.3%。經由交叉分析得見基宜花東離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾對民進黨的反感大於好感，其餘民眾傾向對民進黨有好感，尤其高屏、或30至39歲、或國中以下學歷、或泛綠民眾皆超過6成1對民進黨有好感。至於中立民眾有43.0%對民進黨有好感、38.9%反感，態度呈現分歧，此外可見中立民眾對蔡總統的滿意度高於閣揆蘇貞昌（61.0%比51.0%），同時也明顯持續高於對民進黨的好感。
調查顯示，29.2%民眾對國民黨有好感，比上月增加1.7個百分點，有59.5%對國民黨反感，比上月增加3.0個百分點，未明確回答的有11.3%。經由交叉分析僅國民黨支持者對國民黨的好感大於反感（73.3%比19.6%），其餘各群民眾明顯傾向對國民黨反感，尤其是台北市與高屏、或30至49歲、或大學以上學歷、或泛綠民眾皆約超過6成5對國民黨反感。至於中立民眾有28.8%對國民黨有好感、50.8%反感（反感比率較上月增加11.6個百分點），
此外調查也顯示，民眾對中國共產黨的印象為7.1%有好感、80.7%反感，受訪民眾目前對中國共產黨的反感比率創下2015年列入調查以來的新高，同時民眾對中國共產黨整體的印象評價則是創下2015年列入調查以來的新低。
至於民眾黨好感度，調查顯示有31.0%對民眾黨有好感（其中2.0%很有好感、28.9%有些好感），40.9%表示反感（其中15.5%很反感、25.4%有些反感），未明確回答的有28.1%。另值得注意是，全國民眾對台北市長柯文哲的信任高於對民眾黨的好感（43.5%比31.0%），而且民眾對柯文哲的不信任卻也高於對民眾黨的反感（47.4%比40.9%），經交叉分析得見信任柯文哲的民眾59.3%對民眾黨有好感、14.1%表示反感、26.6%未表態。
調查同時詢問民眾對時代力量的好感度，結果顯示26.8%對時代力量有好感（其中1.7%很有好感、25.1%有些好感），49.5%民眾表示反感（其中20.1%很反感、29.4%有些反感），另23.7%未明確回答。經交叉分析得見僅泛綠民眾（除了民進黨支持者）對時代力量的好感大於反感，其他各群民眾則傾向反感，尤其是男性、或台北市及桃竹苗與基宜花東離島、或40至59歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群皆超過5成2對時代力量表示反感。此外大致上愈年輕的民眾對時代力量愈有好感（但仍皆低於反感比率），學歷愈高的民眾則對時代力量愈反感。
這份民調由美麗島電子報委託戴立安執行，由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪；訪問範圍在全國22縣市，對象為20歲以上民眾，調查時間在8月25日至8月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。
新聞來源為Newtalk 新頭殼