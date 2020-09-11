丁允恭桃花劫　陳其邁：公私領域混淆非常不恰當也不妥切

前總統府發言人丁允恭被爆出在高雄市新聞局長任內涉及婚外情並周旋四女之間，還曾數度於上班時間在局長辦公室與對方發生關係，並三度逼女方墮胎，高雄市議員陳若翠痛批如此渣男不能只有請辭了事，認為監察院一定要介入調查，同時追回前年領取的行政院「三等功績勳章」，並建議高雄市長陳其邁乾脆收門票，開放「愛情辦公室」。陳其邁今(11)日被問及此事時回應，公私領域混淆，把新聞局長辦公室當私人誤用，非常不恰當，也非常不妥切。



