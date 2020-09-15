被質疑「雙重標準」范雲提出3大評論性別議題準則

前總統府發言人丁允恭爆出桃色醜聞，長期關注女性議題的民進黨立委范雲，被質疑對丁允恭一事「雙重標準」，引來外界抨擊。對此，范雲13日晚間透過臉書發表長文，表示「是時候把道理講清楚了」。
范雲表示，她投身婦女、性別運動已超過25年時間，性別議題是她的核心關懷，社會學、女性主義是其專業。對於「要不要評論？該怎麼評論？」她的內心有很明確的3項標準。
首先，范雲認為，遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相。不可第一時間喊打喊殺，不助長公審，「這個標準，不管面對國民黨、民眾黨、民進黨的事件，都是一致的。」
范雲例舉民眾黨接二連三發生各種桃色風波，張益贍保母事件、新竹黨部執行長渣男事件⋯⋯時，她沒有立刻跳出來喊打喊殺。當韓國瑜發生王小姐事件時，她也沒有見獵心喜。國民黨吳育昇委員發生摩鐵事件，甚至很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，她都沒有參加公審。
第二個準則，則是「只要涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲。」范雲認為，旁觀者不可見獵心喜做政治攻擊的素材，不可利用受害者的傷痛，成就自己的政治聲勢。
范雲說，在2019選舉期間，對手林奕華委員團隊主任涉嫌性侵女志工。按照現在罵她的人所說，她應該第一時間召開記者會，大肆抨擊林奕華養狼為患，縱容自己的幹部對志工下毒手，還可以進一步要求其他國民黨候選人，一定要表態，沒有第一時間罵，就是包庇惡狼。
范雲指出，如果這樣不但可以展現她的正義感，還可藉機打擊林奕華，獲得自己的政治利益，但她沒有這樣做，因為我知道，若我這樣做，藍營為了處理政治風波，可能會對受害者做更惡質的政治抹黑和反撲。
范雲認為，加害人對受害者做出惡質的傷害，必須嚴懲。然而，沒有經受害者委託，卻利用受害者的傷痛做政治消費，也是另一種惡質的傷害。
第三個準則，范雲表示，對於政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為，她便會評論，原因很簡單「當女性／性別弱勢族群成為集體的受害者，沒有人能夠代表整個族群發聲，那麼，屬於受害族群的每個人，都可以／應該發出抗議。」
范雲指出，所以當韓國瑜公開發言看女生小腿的事情，她罵的是他公開的歧視言論。但韓國瑜被眾多名嘴追著王小姐事件時，她沒有講過一句他的個人情感世界。從過去到現在，不管是藍色綠色白色，她的標準是一致的。
對於丁允恭事件，范雲強調，其實她早已嚴正表明態度。涉及傷害公益的部分，若有錯就嚴懲，絕不能包庇。從昨天曝光的陳情信看來，可能涉及騷擾和打壓前女友的問題；如果還有運用他的公權力，那問題更嚴重，應該依法辦理。
至於後續的處理情形，既然監委已經啟動調查，相信事件的全貌能有完整的呈現。「民進黨黨內也需要檢討反省，讓從政黨員檢視自己的言行，是否符合民進黨所主張的性平價值。」
范雲說，關於丁允恭事件，她來回想了幾次，即使倒帶重來一次，她還是會堅守上述三個原則。