不以政黨形式赴海峽論壇　江啟臣：對等尊嚴不讓政黨受辱

國民黨不滿中國官媒「求和」說法，宣布不以政黨形式參加海峽論壇，國民黨主席江啟臣14日晚間在臉書發文表示，兩岸對等、尊嚴交流，是國民黨長期的主張，他一生忠於「中華民國」，始終堅持應該在對等、尊嚴的前提下與對岸持續互動交流，絕不會讓國家、政黨受到任何一點的侮辱。



