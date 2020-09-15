不以政黨形式赴海峽論壇　江啟臣：對等尊嚴不讓政黨受辱

國民黨不滿中國官媒「求和」說法，宣布不以政黨形式參加海峽論壇，國民黨主席江啟臣14日晚間在臉書發文表示，兩岸對等、尊嚴交流，是國民黨長期的主張，他一生忠於「中華民國」，始終堅持應該在對等、尊嚴的前提下與對岸持續互動交流，絕不會讓國家、政黨受到任何一點的侮辱。
前立法院長王金平原訂16日率團赴廈門出席海峽論壇，因中國「央視頻」主持人一句「求和說」惹議，文傳會主委王育敏今天召開記者會宣布宣布「不以政黨形式」參加，但尊重個別黨員以民間人士身分參加。
江啟臣今晚間在臉書粉絲團以「兩岸對等、尊嚴交流，是國民黨長期的主張」為題發文表示，兩岸關係複雜而敏感，任何不當的評論與行為，都足以讓兩岸累積不易的善意與互信受到嚴重傷害。海峽論壇與會的決策需要多方衡量，更要思考當下局勢變化，為保全兩岸交流，勉強出席，反而對兩岸交流造成傷害。
他指出，「兩岸對等、尊嚴交流」是國民黨長期的主張，和平是求不來的，求來的和平也只是讓命懸一線，尊嚴是自己爭取的，別人也給不了，中華民國厚植的民主與自由，是在國民黨先輩的胼手胝足換來的，他不敢忘記。
江啟臣表示，作為國民黨主席，決定「第12屆海峽論壇中國國民黨代表團」因為兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，國民黨不以政黨形式參加，民間組團參與，均為個人決定，不代表國民黨。
他也說，外界將前立法院長王金平視為代表總統蔡英文傳話者，是刻意混淆認知，這是對王金平的污衊，不是事實，有心人士刻意的捏造，分化國民黨，國民黨不會讓有心人得逞。
江啟臣表示，這次事件對兩岸都是一次寶貴的學習。單一個人的言論，就喪失難能可貴的交流。從中更應該理解到兩岸目前互信的脆弱，需要雙方共同支持與維護。他一生忠於中華民國，始終堅持應該在對等、尊嚴的前提下與對岸持續互動交流，他絕不會讓國家、政黨受到任何一點的侮辱。
他並感謝兩岸相關單位及個別人士為這次交流活動付出的努力，祝福海峽論壇順利圓滿。
新聞來源為Newtalk 新頭殼