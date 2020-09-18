捐贈或沒收？黨產協商陷僵局　黨產會、國民黨十月繼續談

黨產會17日與國民黨進行黨產協商，經過近50分鐘協商，對於採取「捐贈」或「沒收」仍無共識，黨產會要求額外捐出相關不動產並處理黨史資料檔案，國民黨表示無法接受，黨產會則認為不當黨產要收歸國有，最終協商陷入僵局，雙方決定10月15日繼續談。
國民黨今天下午派出考紀會主委葉慶元偕同行管會、中投公司、欣裕台及考紀會等代表，前往黨產會協商捐贈黨產等事宜，黨產會則由副主委孫斌代表。最後，在許多關鍵問題各有立場，未能達成共識。
國民黨會後透過新聞稿表示，從前主席馬英九以來，歷屆主席都宣示要捐黨產作為公益使用，國民黨全代會也已做成相關決議，對於中投、欣裕台股權，雖然不認同黨產會的「沒收」處分，但是可以將股份捐出，不過，黨產會卻進而要求必須將其他並非不當取得的不動產也捐出，這部分與雙方前次會商內容完全抵觸，導致這次協商陷入僵局。
對於黨產是「捐贈」還是「沒收」爭議，國民黨表示，黨產會主張既然已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，就無捐贈問題，但國民黨認為，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴，為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。
國民黨指出，針對黨產捐贈後的用途，黨產會仍堅持應全部進入促轉會的特種基金，顯然毫無協商誠意，國民黨願意將中投及欣裕台資產的一部分捐至促轉會的特種基金，其他部分則捐給勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等，希望黨產會不要刻意阻撓。
國民黨表示，協商最後，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然要求必須一併處理國民黨的黨史資料檔案問題，但這並非黨產會權責，所以無從談起，也導致今天談判無法繼續進行。
孫斌會後表示，今天協商實質進展有限，雙方各有立場，主要爭議在於，國民黨未來移轉給國家的財產，是否要進入特種基金，至於要用「捐贈」或「返還」也無共識，黨產會對於後續協商結果不敢樂觀，將繼續努力。
不當黨產處理委員會成立後，陸續認定中投、欣裕台、婦聯會等為中國國民黨的附隨組織，國民黨等不服，分別向台北高等行政法院提起訴訟，法官認為黨產條例有違憲疑義，聲請釋憲。大法官日前宣告全部合憲後，黨產會表示，國民黨應返還給國家的不當黨產約新台幣768億元。
新聞來源為Newtalk 新頭殼