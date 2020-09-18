捐贈或沒收？黨產協商陷僵局　黨產會、國民黨十月繼續談

黨產會17日與國民黨進行黨產協商，經過近50分鐘協商，對於採取「捐贈」或「沒收」仍無共識，黨產會要求額外捐出相關不動產並處理黨史資料檔案，國民黨表示無法接受，黨產會則認為不當黨產要收歸國有，最終協商陷入僵局，雙方決定10月15日繼續談。



