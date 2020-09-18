蘇貞昌嗆蔣萬安　徐巧芯酸：論述錯得離譜

立法院今（18日）就開放含萊克多巴胺美豬爭議，邀請行政院長蘇貞昌進行專案報告，蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安數度唇槍舌戰。蔣萬安砲轟民進黨政府以「時空背景不同」欺騙人民，蘇貞昌則反嗆蔣萬安在美國吃美國豬美國牛的時候有出事嗎？國民黨台北市徐巧芯指出，一臉沾沾自喜，一臉以為自己講贏了，其實論述錯得離譜。
蘇貞昌今日於立院備詢時，與蔣萬安唇槍舌戰，蔣萬安要政府不要再以「時空背景不同」欺騙人民，他指民進黨是依據2012年國際食品法典委員會（CODEX）訂出牛豬萊克多巴胺的安全容許量標準，但民進黨2016年全面執政初時都還反對，「院長，不要再騙了，民眾沒有這麼好騙」。
蘇貞昌則反嗆蔣萬安，當年國民黨講萊克多巴胺沒有問題的時候，蔣萬安還在美國吃美國牛豬，蔣萬安則要蘇貞昌不知道狀況別亂講。
接著蘇貞昌爆氣連珠炮反問蔣萬安，「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣萬安回應，「我吃美國牛肉，我不會每天吃。」蘇再問「你有吃美國豬嗎？」蔣回應「院長我現在來質詢你。」蘇嘲諷吃「你就不敢回答嘛！」蔣回應「我當然吃！」蘇再問「所以你有出事嗎？」蔣萬安則說，他不會每天吃美國牛，他雖吃過美豬，但不會吃太多。兩人陷入迴圈舌戰，互嗆對方不敢面對。
徐巧芯認為，蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃不吃美豬、美牛」，一臉沾沾自喜，一臉以為自己講贏了，其實論述錯得離譜。
徐巧芯反嗆蘇貞昌，人家在美國是「不得不吃」，甚至很多留學生是沒錢只好買便宜的美豬內臟吃，可是現在是要「引進台灣」，將本來很安全的環境提高風險，哪有一樣？
徐巧芯諷蘇貞昌「騙完神明，騙人民」，今天如果健康的人，身體可以代謝，蔣萬安就是屬於這類年輕力壯的代表。但台灣是所有人都這麼健康？三高風險、洗腎患者的風險跟蔣萬安有一樣嗎？她再指，衛福部的風險評估報告完全沒有列入台灣常見疾病的風險評估，行政院長還好意思講這麼大聲。
新聞來源為Newtalk 新頭殼