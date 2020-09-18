蘇貞昌嗆蔣萬安　徐巧芯酸：論述錯得離譜

立法院今（18日）就開放含萊克多巴胺美豬爭議，邀請行政院長蘇貞昌進行專案報告，蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安數度唇槍舌戰。蔣萬安砲轟民進黨政府以「時空背景不同」欺騙人民，蘇貞昌則反嗆蔣萬安在美國吃美國豬美國牛的時候有出事嗎？國民黨台北市徐巧芯指出，一臉沾沾自喜，一臉以為自己講贏了，其實論述錯得離譜。



