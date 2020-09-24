連勝文：買卡拉OK設備送陳時中　拜託專注防疫

近期台灣確診個案都屬於境外移入，從上周至今已 40人，對此，國民黨智庫副董事長連勝文砲轟，除了民進黨還是努力在宣傳自己防疫的功績外，不知道其他國家會不會再相信台灣的防疫數字。
連勝文在臉書表示，民進黨可以完全鄙視或不承認他們口中新南向重點國家菲律賓的檢測結果，也可以說中國的檢測數據是造假，但是民進黨的日本「大哥哥」所做出來的檢驗結果，他們敢否認嗎？
他更嗆說，日本不是第一次檢驗出台灣輸出確診案例，這似乎也驗證了許多台灣民眾心中的不安與質疑，那就是台灣的社區是否有許多潛在的案例，到處在趴趴走？
先前陳時中擔任詹雅雯演唱會嘉賓，對此連勝文嗆，如果陳時中先生很喜歡用演唱的方式來爭取民眾的認同，那在國際疫情依舊嚴峻的情況下，或許大家可以考慮用集資的方式，買一套卡拉OK設備送給他，讓他在家用直播的方式唱個痛快，但拜託他平日專注的處理有關防疫及瘦肉精的問題！
連勝文還烙英文表示「Winter is coming……在台灣無法取得疫苗，又沒有解藥的情況下，光靠土法煉鋼鎖國的方式，似乎已經無法應付所有的挑戰！COVID-19不只是衝擊台灣的經濟，更重要的是，這攸關台灣人的性命！希望當權者不要再用政治的思考，去取代醫療專業的判斷」！
新聞來源為Newtalk 新頭殼