江啟臣：美中台三邊關係「正在轉變中」

國防部長嚴德發昨（29）日在立法院備詢時，被國民黨主席暨立委江啟臣問及，對於未來台灣如果提出需求，美國是否會對台出售攻擊性武器？嚴德發證實表示，「因應情勢變化，雙方都有做出調整」。
今（30）日，江啓臣在接受廣播節目專訪時談到，針對美方將出售台灣「攻擊性武器」的部分向國防部長提問，是因為該消息是由美國媒體揭露的。他認爲是由美方透露出風聲，而且我國防部長29日被問到相關議題時也並未否認，甚至還點頭。
江啟臣表示，這涉及到美中台三邊關係的最新變化，過去美中關係好的時候，美國堅持的是美中三公報；過去因顧及到中方立場，公報中特別強調美對台的軍售要屬防衛性並要盡可能將地降低，但現正轉變中。主持人追問，若美方真的出售攻擊性武器給台灣，會不會增加兩岸之間的衝突？江則回應，「很擔心會早成兩岸軍備競賽。」他認為，台海安全並不是光靠買武器就可以維持的。
江啟臣指出，以台灣現今的財力來看，除了尚未付款的6600多億元軍購支出，若再加上美國新增的7項軍售，台灣光是購買武器的支出，就達近1兆元新台幣。每年的國防預算持續增加的結果，就是排擠到其它的預算。根據計算，現在每個國人一出生，就會背上23.3萬元的國債，這樣以後是不是要加稅？他認為，蔡政府應該明白清楚的告訴大家，兩岸目前戰備狀態如何？台灣真的要進入戰爭狀態，還是要做常態化的備戰？因為此事已經涉及財政紀律的問題。
近日美台關係升溫，針對台美要不要復交，我外交部長吳釗燮日前表示，「台灣目前不尋求與美國建立全面性的外交關係」，立場略顯保守。對此，江啟臣則表示，國民黨當然希望提升台美關係，而且最終的目標就是要復交。另外，他除建議蔡政府要清楚說明台美關係為何，也呼籲蔡政府不要一直做大內宣，給予民眾錯誤的期待。
新聞來源為Newtalk 新頭殼