替代役男國民年金保費「政府支付」立院初審通過

立法院內政委員會今（30）日初審通過替代役實施條例第50條條文修正草案，未來役男國民年金保險費將由內政部役政署編列預算支付。役政署初估，若明年實施約需新台幣2400萬元，5000多名役男受惠。
目前替代役適用的保險為一般保險、全民健康保險及團體意外險，其保險範圍均未及於老年給付。依照國民年金法第 6 條及第 7 條規定，年滿 25 歲未滿 65 歲，未參加相關社會保險，且未領取相關社會保險老年給付者，應參加國民年金保險。加上役男服役期間無現役軍人身分，也不能參加軍人保險，所以滿25 歲的替代役男應參加國民年金保險 。
國民年金開辦至今，常有役男反映，服替代役之薪俸每月僅新臺幣6千多元，月卻須繳納987元的國民年金保險費，實在無力繳納；且經役政署多次向國民年金主管機關衛生福利部轉達建議，將替代役役男比照常備兵役納入免繳國民年金保費對象，但未被採納。
提案委員羅致政等人表示，基於服兵役公平原則，適齡役男服替代役與服兵役都是履行憲法上的義務，卻只有替代役要自行負擔國民年金，實在不合理。因此，今透過修法改善不公的狀況，以減輕替代役男服役期間的負擔。役政署也同意相關配套調整會在兩個月內完備，經過三讀過後即可順利落實。
新聞來源為Newtalk 新頭殼