立院挑戰高難度修憲　游錫堃籲各界共同關心

立法院這屆聚焦修憲議題，預計下周二（6日）將通過由朝野各黨派代表處成的修憲委員會名單後，正式啟動修憲工程，主要修憲議題包含：公民權下修18歲、廢除考試院、監察院等。立法院長游錫堃今（4日）赴宜蘭參加蘇澳南天宮建宮70週年活動期間，也呼籲各界共同關心修憲。
游錫堃表示，在立法院組成的修憲委員會成員共有39位委員，將選出5位召集人，目前已有16個提案，未來相信會有更多提案陸續提出，這些案子送到修憲委員會討論時，委員會會辦理相關研討會及公聽會。
游錫堃也說，除了5位召集人認真排審外，由於這次修憲是國家大事，他也期待各界共同關心修憲，希望讓修憲案能夠通過，讓國家更進步。這是立法院全院的責任，他身為院長也應該要負最大的責任，他願意全力以赴。
目前已在立法院通過一讀程序，等待修憲委員會進行審查的修憲案提案已達16案。包含朝野政黨都有提案，其中跟18歲公民權相關的提案就有9案，另有廢除考監兩院、恢復立法院行使閣揆同意權、提高大法官及考試監察委員的同意任命門檻等提案。
而游錫堃會呼籲全民重視，就是因為修憲門檻相當高。首先在立法院，修憲提案須經立法委員4分之1提議、4分之3出席，及出席委員4分3決議後，立法院才能通過憲法修正案，之後，還要再公告半年，經中華民國自由地區選舉人投票複決，且有效同意票須達選舉人總額的一半，才能算通過。以中央選舉委員會統計2020年總統選舉人數為1931萬1105人來算，要通過修憲提案，就要有半數的965萬人投下有效同意票。
新聞來源為Newtalk 新頭殼