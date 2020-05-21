哥大研究：美若提早1週封城可少死3.6萬人

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）據哥倫比亞大學的疫情模型評估人員一份最新估計，若美國在3月時能早一週實施擴大社交距離措施，這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行可少死3.6萬人。美國總統川普是在3月16日促請美國民眾限制旅行、避免群聚活動並停課待在家中；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）是3月15日宣布停課，紐約州州長古謨（Andrew M. Cuomo）的居家令則是3月22日才生效。「紐約時報」報導，研究人員指出，若能提早約兩週於3月1日實施封城與限制社交接觸，更能將死亡減少83%。哥倫比亞大學的數據顯示，截至5月3日美國通報病故人數為6萬5307人，若提早一週實施相關禁令，病死人數能減至2萬9410人，若提早兩週更能壓低至1萬1253人，凸顯當3月初官員每猶豫一天實施限制令，就得付出沉痛代價。在封城兩個月後，從今天開始全美50州都已或多或少復工，但因各州決策考量不同，重啟程度差異顯著。有許多州在未符白宮防疫指南下復工，正在放寬禁令的明尼蘇達與德克薩斯等州，新增確診病例持續增加。哥大研究也指出，隨全美50州今起陸續解封，除非各地官員密切監控感染情況並即刻採取手段壓制新增病例，否則疫情很容易失控。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）1090521