拉美航空業恐需至少3年　才能恢復疫情前營運水平

（中央社墨西哥市31日綜合外電報導）根據國際航空運輸協會（IATA），拉丁美洲各航空公司將須花上3年，才能恢復2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前的營運水平，同時這些公司也迫切需要政府提供援助。
法新社報導，IATA估計，拉美各航空公司將花上至少3年，才能讓國內和區域航班恢復疫情大流行前的營運水平。
IATA表示，飛往美國和歐洲的長途航班，要到2024年才會恢復原水平。
IATA負責美洲事務的副總裁塞達（Peter Cerda）說：「這是從長遠來看，這不會是短期的。將需要做很多工作。」
拉美第2大航空公司哥倫比亞航空公司（Avianca）本月10日在美國聲請破產保護；拉美最大航空公司南美航空（LATAM）26日也宣布，已在美國聲請破產，凸顯拉美各航空公司所面臨危機的嚴重程度。
拉美各國為防疫實施封鎖，導致航空運輸活動量大減，各航空公司營收估計損失180億美元（約新台幣5400億元）。塞達表示，這個數字可能還會繼續攀升。
塞達說，拉美各國已實施近3個月的封鎖和行動限制措施，各航空公司已面臨資金短缺問題，「迫切」需要政府提供支持。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090531
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