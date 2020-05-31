強化感染高風險場所管理　韓國6月試行電子名簿

（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國5月接連發生夜店及物流中心群聚感染案例，當局宣布6月起將試行電子出入名簿系統，管理高風險場所人員出入，並針對全國4300處物流中心展開高強度防疫檢查。
首爾市梨泰院一帶夜店5月初發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染，但因許多顧客入場時登記假電話號碼，使防疫當局追查工作受阻，當局就此研擬電子出入名簿制度，規劃在疫情警示「嚴重」及「警戒」狀態下，用於管理群聚感染高風險場所。
當局今天宣布，6月1日至7日將在首爾、仁川、大田地區19個夜店及KTV等高風險場所，以及教會、圖書館、電影院等大眾設施試行電子出入名簿系統。除高風險場所外，大眾設施之後也可自行選擇是否導入電子出入名簿，因此也納入試行範圍。
導入電子名簿後，出入高風險場所人員必須掃描QRcode，使用者的姓名、電話、進出場所、出入時間等資訊將傳送到社會保障情報院保存，相關資料超過4週就會被自動刪除，避免侵害個人隱私。
此外，中央災難安全對策本部依密閉度、密集度、群聚度等危險指標，將各種酒吧、夜店、舞廳、KTV、室內運動中心、室內站席公演場所等8個業種定為高風險場所，建議自6月2日下午6時起暫時歇業。
若有必須營業的狀況，應徹底遵守設施消毒、使用者戴口罩等防疫守則，違者可處300萬韓元以下罰鍰，並強制禁止群聚、相當於勒令停業。
除高風險場所外，電商Coupang旗下位於京畿道富川市的物流中心日前也發生群聚感染，研判內部未確實遵守防疫規範才導致疫情擴散，中央災難安全對策本部今天在例行記者會表示，將針對全國4300多處物流中心展開高強度防疫檢查，預計在6月11日前完成。
中央災難安全對策本部次長、保健福祉部長朴凌厚表示，也將要求密集度較高的電話客服中心、IT產業等1750處營業場所自行進行檢查，並提出檢查清單。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）1090531
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