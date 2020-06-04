三星繼承權案　韓檢聲押李在鎔等3高層

（中央社首爾4日綜合外電報導）三星電子副會長李在鎔等3名集團高層涉嫌為爭奪三星集團繼承權，進行不正當交易、操縱市場等，韓國檢方今天就此向法院聲請羈押。首爾中央地方檢察廳今天向法院聲請羈押三星副會長李在鎔、前三星未來戰略室室長崔志成、前三星未來戰略室戰略組長金鍾重3人。李在鎔等3人涉嫌從事資本市場法定的不正當交易、操縱市場，以及違反上市公司外部審計相關法規，金鍾重還涉嫌作偽證。金鍾重2017年以證人身分出席前韓國總統朴槿惠的審判，聲稱三星物產與第一毛織合併案是由第一毛織提案，與李在鎔繼承問題無關。檢方認為，李在鎔為鞏固接班之路，涉嫌為自己持股占比高的第一毛織市值灌水，再以降低三星物產股價的方式推動兩家公司合併；之後又涉及三星生物製劑公司（Samsung Biologics）財務造假。檢方在5月26日及29日傳喚李在鎔，就三星旗下公司合併案及繼承相關疑點訊問，並詢問李在鎔當時對未來戰略室下達的指示，但李在鎔堅稱並未下達指示，也沒有收到報告。李在鎔與金鍾重6月2日向首爾中央地方檢察廳請求召開檢察搜查審議委員會，要求重新檢視案件偵辦妥當性。檢方相關人士表示，目前相關程序已進行，但尚未確定召開委員會的確切日期。路透社報導，李在鎔先前已因被控向朴槿惠行賄而遭羈押一年，於2018年初獲釋，但韓國最高法院去年就此案發回更審，李在鎔可能面臨更重刑責。（譯者：廖禹揚/核稿：陳亦偉）1090604