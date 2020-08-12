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非裔美參議員賀錦麗雀屏中選　成拜登競選搭檔

中央社
calendar_today2020-08-12 08:54:15

▲加州民主黨參議員賀錦麗為拜登的副總統人選。（圖／翻攝Hilary Clinton推特）
▲加州民主黨參議員賀錦麗為拜登的副總統人選。（圖／翻攝Hilary Clinton推特）
（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）加州聯邦參議員賀錦麗今天雀屏中選，成為民主黨準總統候選人拜登競選搭檔，是美國首位成為大黨副總統候選人的非裔女性。拜登表示，賀錦麗為社會弱勢英勇奮戰，是他需要的人。

民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）今天推文表示，他很榮幸宣布參議員賀錦麗（Kamala Harris）成為他競選搭檔；賀錦麗是位為社會弱勢勇敢奮戰的鬥士，也是全美最優秀的公僕之一。

拜登指出，在賀錦麗擔任加州檢察長期間，她與他兒子波伊（Beau Biden）密切合作，兩人挑戰大銀行、提升勞工生活，並保護婦幼免受虐待之苦。拜登強調：「我當時就感到驕傲，現在也很驕傲有她做為我的競選夥伴。」

波伊為拜登長子，於2015年5月因腦癌病逝，享年46歲。他生前為律師，曾任職德拉瓦州檢察長。

拜登也在給支持者的信中指出，美國人民現在同時面臨3大歷史性危機，包含100年來最嚴重大流行疾病、繼大蕭條以來最嚴重的經濟危機，以及這一世代以來對種族正義最強烈的呼喊。

拜登說：「我們有位總統不只在疫情領導上失敗，導致人命喪失並毀壞經濟，且同時煽動仇恨與分裂。」拜登強調，他需要一位聰明、強韌及準備領導的人與他共事，而賀錦麗就是那個人。

賀錦麗隨即也推文表示，她很榮幸能以民主黨副總統候選人之姿，成為拜登競選夥伴，並承諾將盡一切所能，協助拜登當選成為美國「最高統帥」（Commander-in-Chief）。

賀錦麗說，拜登能夠團結美國人民，因為他一生都在為人民奮鬥；若當選總統，「他將會建立一個符合我們理念的美國」。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，55歲的賀錦麗父母為印度及牙買加移民，她自2016年當選參議員以來一直被視為民主黨內崛起的新秀；任職參議員期間，賀錦麗時常在參院司法委員會中以尖銳問題拷問獲川普政府提名的官員，因此受到外界矚目。

賀錦麗2019年宣布角逐民主黨總統提名。她在競選初期民調雖持領先跡象，但後續未能維持住氣勢，隨後在當年12月以經費不足為由退出總統初選，並替拜登背書。

拜登先前已經表示會選一名女性做為副手，加上先前非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸致死在全美點燃種族歧視示威抗議，外界就預測拜登應會挑選有色人種的女性擔任副手，以增加競選優勢。

拜登競選總部表示，拜登與賀錦麗明日將於德拉瓦州發表演說，重點將著重在兩人如何合作，「以重拾國家靈魂並為勞工家庭奮鬥，將國家往前推進」。

民主黨將於下週舉辦全國代表大會，拜登與賀錦麗將在大會上獲得正式提名。（編輯：陳政一）1090812

關鍵字

美國 拜登 賀錦麗 民主黨 副總統

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