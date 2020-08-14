支持周庭　謝長廷：香港未來英雄出現了

從小自學日文的周庭，曾在位於東京的「日本記者俱樂部」以日文召開記者會，也多次透過視訊接受日媒專訪，在日本擁有一定的知名度。10日她與壹傳媒創辦人黎智英等人被港警逮捕，引起日本社群網站許多人高度關注。11日她獲得保釋後，透過YouTube感謝日本人的支持。
周庭表示，沒心理準備會因「港區國安法」被逮捕，結果被逮捕了，內心極度不安，恐懼感強烈，心想可能就此被關押也說不定，真的很恐懼。被拘留了約25個小時的周庭說，被拘留時，腦海裡想起日本女子偶像團體櫸坂46的「不協和音」一曲的歌詞「持續抵抗到最後的最後」。
謝長廷今天下午在駐日代表處與台灣駐日媒體記者茶敘時也談到周庭，他表示，覺得香港未來的英雄出現了。
曾參與台灣民主化運動的謝長廷說，看到周庭的表現，覺得影響中國走向民主化是有希望的，民主化運動就是有幾個人、具群眾魅力、勇於挑戰。這些人面臨很大的風險，但敢去做。他認為周庭就有這樣的條件。
謝長廷表示，從電視螢幕上看到周庭被港警逮捕時的樣子，感覺周庭這女孩子不簡單。他說，以前看很多，類似情況有的人會嚇破膽， 可是周庭卻沒驚嚇，而且保釋後出來還持續講，所以覺得周庭真的很厲害。
針對中國國台辦發言人馬曉光說「港區國安法」是為了保護民主、秩序、國家安全等說詞，謝長廷嗤之以鼻。
謝長廷指出，全世界迫害人權的歷史，沒有一個迫害者會說自己是為了迫害人權或加害民主而逮捕被害人，即使是獨裁者希特勒或墨索里尼，也都有個冠冕堂皇的藉口。
謝長廷認為，迫害人權事件就如家暴一樣，不是只聽被害者或加害者的主觀片面說法，重要的是第三者或旁觀者的看法。他認為，針對「港區國安法」，歐美及亞洲民主國家幾乎一致表達憂慮與譴責，這已說明了一切。
日本朝日新聞今天探討23歲的周庭為何可跨國傳達她追求香港民主的理念，且受到廣大支持。
報導說，周庭擅於利用社群網站發訊，YouTube追隨者逾22萬人，這次她保釋後透過社群網站傳訊獲得多家媒體報導。周庭在保釋後以廣東話及英文接受媒體採訪後，以日文對日媒說出她被拘留時的心境。
周庭出生於1996年，香港回歸中國的一年前，小學時個性外向，但唸國中時曾遭同學欺凌。孤獨的她後來將心力投注於社會運動。2012年唸高一的時候，看到學生團體「學民思潮」示威抗議的照片，於是參加這個團體。當香港政府要將培養對中國愛國心的「國民教育科」列為必修課時，她與同伴發起反對運動，迫使港府放棄。
學民思潮也很積極參與2014年民主化運動「雨傘運動」。周庭擔任學民思潮公關，與國際媒體有所接觸。但此時，在工作上的摩擦增加，她曾與父母起了衝突。不過，她對民主化運動熱情不減，為了參選2017年香港立法會補選，放棄了英國國籍，但香港當局不受理她參選。
朝日新聞指出，周庭的興趣是日本動漫。她也是日本天團「嵐」的粉絲，自稱「御宅族」，因喜歡日本而自學日文。
「港區國安法」實施後，香港移民海外的人增多了，但周庭表示，為了守護自己的家園，沒打算離開香港。這次獲得保釋後，她對外宣稱要持續進行守護民主與自由的活動，但港府針對她涉嫌違反「港區國安法」的搜查行動持續進行，因此緊張仍未解除。（編輯：林憬屏）1090813
周庭