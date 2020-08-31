東京增武漢肺炎確診100例　8月共逾8千例創新高

日本產經新聞報導，東京都7月新增6466例，8月新增病例超越7月，成為新高紀錄；東京都累計病例總計為2萬817例。
從東京都8月單日新增病例數紀錄來看，除了24日新增95例以外，全部都達到百位數，8月1日還創下472例的單日新高紀錄。
日本朝日新聞報導，東京都從明天起將對在家或在旅館療養的輕症與無症狀患者，啟用LINE的健康觀察系統，患者可以透過LINE回答「眼睛是否有充血」、「是否有食慾」等相關問題。
若發現患者健康狀況惡化，保健所將用電話與患者連絡。目前保健所必須與在家或在旅館療養者一天電話聯絡2次，以確認健康狀況，東京都盼藉新系統，減少患者與保健所的負擔。
另外，琉球時報報導，沖繩縣今天新增23例，總計病例數達到2140例。
美軍通報沖繩縣政府新增1例，美軍相關人士合計共395例。
沖繩縣到29日為止，最近一週內每10萬人新增確診15.1例，雖然有下降的趨勢，但已連續30天高居全國第一；第二是東京都的10.36例、第三則是福岡縣8.43例。
沖繩縣知事玉城鄧尼表示，疫情尚未完全穩定，醫療體制仍然十分緊迫，原定8月29日結束的緊急事態宣言再延長到9月5日。
另因新增病例數比8月中旬有減少的傾向，警戒等級從最高的第四級（感染蔓延期），下調到第三級（感染流行期）；仍呼籲民眾自我克制不重要或不緊急外出、避免前往鬧區及晚間10時後出門，以及購物時原則上1人前往購買等。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1090831