傳譏諷一戰陣亡將士「魯蛇」　川普忙滅火

大西洋月刊（The Atlantic）3日引述4名聲稱知道第一手相關對話的不具名人士揭露，川普2018年訪問法國時，取消造訪巴黎附近的艾納-馬恩美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery，葬有許多第一次世界大戰陣亡美軍），只為顧及自己的髮型且不覺得悼念一戰陣亡美軍很重要。
文章披露川普當時說：「我幹嘛去那個公墓？那裡葬的全是魯蛇（losers）。」川普還稱在一戰貝羅伍德（Belleau Wood）戰役犧牲的1800名美軍陸戰隊是「傻子」（suckers），才會陣亡。
「紐約時報」報導，川普向來標榜自己最挺軍人、最能在連年海外耗損後重振軍威，如今被民主黨與其他反對者逮到機會猛烈抨擊，稱大西洋月刊的報導顯示川普實際上輕蔑美軍。
民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）在記者會中談及自己已故的兒子布歐（Beau Biden）時情緒激動；布歐服役時曾派駐伊拉克，2015年因腦癌病逝。
拜登說：「家中有孩子正在阿富汗服役的人情何以堪？那些失去丈夫、妻子或子女的人做何感想？我生涯裡從沒如此對一個與我合作過的領袖如此失望，無論他身分是不是總統。」
川普一整天不斷否認，還為此召集能為他幫腔的相關現、前任幕僚。他在橢圓形辦公室告訴媒體：「那是假新聞，刊出那種東西真可恥。對我而言，他們（指軍人）都是英雄。要我說，那種英勇程度，對我來說絕對是英雄。」
當前正值川普為了動用部隊鎮壓街頭示威、以及寬容對待被控或定罪戰爭罪犯而與軍方領袖關係緊張之際。軍事時報（The Military Times）最新民調顯示，川普在現役部隊裡的支持率，以37%對41%不敵拜登。向來是共和黨鐵票的軍方出現這樣的情況，是川普一大警訊。
為亡羊補牢，川普今天突然改變主意，宣布不會關掉軍方老牌的「星條旗報」（Stars and Stripes），還說星條旗報「依然會是我們偉大軍人最好的資訊來源」。
不過熟悉川普私下談話的人透露，川普向來看不起去打越戰的美國人，他覺得那些人笨到無法從中脫身，不像他以腳後跟骨刺為由躲過越戰參軍。還有幾次，川普對於有錢不賺、寧可從軍的人感到不解。
已與川普決裂的前白宮國家安全顧問波頓（JohnBolton）表示，他當時也隨同川普訪法，但沒聽川普說過那些侮辱陣亡將士的話。波頓受訪時說：「我沒聽到，這不代表他當天稍晚或其他時間沒說過那些話，但談話當下我在場。」
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天也跳出來幫丈夫滅火；她罕見以公開聲明駁斥大西洋月刊的報導「不是事實」。
她推文寫道：「當匿名爆料被人照單全收，意味現在已淪危險時刻；沒人知道這些人的動機。這不是新聞，而是激進主義，危害我們偉大國家的人民。」
川普也連發推文為自己辯白，稱「大西洋月刊就跟多數雜誌一樣快掛點了，所以才要杜撰假報導以搏版面」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1090905