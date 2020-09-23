聯合國秘書長呼籲　避免美中新冷戰

（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲，世界應避免美中間爆發新冷戰，並停止衝突，以讓世界聚焦於對抗疫情。中國國家主席習近平表示，中國「無意與任何國家冷戰或熱戰」。
法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在幾乎全以視訊舉行的聯合國大會（UN General Assembly）發表開場演說。他在未指名美中的情況下表示：「我們必須採取一切行動避免新冷戰。」
他指出：「我們正朝非常危險的方向前進。我們的世界承受不起這樣的未來：兩個最大經濟體造成全球大分裂，各有自己的貿易和金融規則，以及網路和人工智慧能力。」
習近平稍後演說時，除表示中國「無意與任何國家冷戰或熱戰」，並說將繼續透過對話與談判縮減歧見和解決爭端。他也呼籲世界應避免陷入「文明衝突」的險境。
美中近幾個月來緊張加劇，美國總統川普指責北京要為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情負責。這場疫情迄今奪走約95萬條人命，並使川普的連任之路蒙上陰影。
古特瑞斯也力促全球終止所有的暴力衝突，將焦點轉向阻止疫情。他表明已取得部分成功，包括喀麥隆及哥倫比亞宣布停火。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090922