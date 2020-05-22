全台便宜又宜居縣市是哪？巷仔內揭1聖地：房價低又便利

▲有一位巷仔內的網友點出 1 個聖地，直言「台北台中人都還不知道」。（示意圖／取自pixabay）

現在台灣人買房子考慮的因素都非常多，或許會嫌棄都市的繁華擁擠，也或許會嫌棄鄉村的樸實無聊，因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑，「台灣到底哪裡便宜又宜居？」對此更有巷仔內揭露「 1 聖地」直呼「房價低又超便利」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「只考慮高速網路，居住便宜首選縣市」的文章表示，「如果不考慮工作、交通、娛樂的問題，也不考慮生育、教育等問題，只要自己宅在家用得到高速網路，偶爾出門玩坐火車、公車就好，平時走出家門了不起買菜、買便當，可以的話就叫外送，需要什麼除非買不到，用網購就好，綜合以上條件，最便宜的移居縣市首選何處？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，而有一位巷仔內的網友便點出 1 個聖地，直言「台北台中人都還不知道」，所以還沒湧入大量人潮。他指出這個聖地就是「彰化大村」，「房價是隔壁彰化員林的六折，有火車站，要去烏日高鐵站電聯車也只有 20 幾分鐘，工作機會很多網路很快，吃的很多可以去員林」，他更繼續說，「要到台北也很簡單，電聯車 20 分鐘之後轉高鐵，大概兩個小時就到台北火車站，去南部也很快，醫院的話要去員林，也不遠大概開車 7 分鐘，大潤發開車也大概 5 分鐘，基本上在大都市的生活機能全部都有了，而且房價真的很低」，最後他也表示，「這個地方只有中部的巷子內的人才知道，台中人台北人他們都還沒發現這個地方」。（編輯：王柏文）