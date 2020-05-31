直覺選出最想走進哪間上廁所？測你的「內心抗壓指數」

▲你會走進哪一間上廁所？測你的「內心抗壓指數」。（圖／翻攝自Look Pretty）

心理能承受的壓力指數有多高嗎

人的一生不可能永遠風平浪靜，或多或少都會遇到瓶頸，抑或產生心理壓力，我們必須想辦法紓解，努力調適自己的狀況，讓自過得更好一些。而你知道自己？根據 Look Pretty 報導，上圖中的 5 廁所內都沒人，憑直覺你會走進走一間上廁所？答案將分析出你的「內心抗壓指數」。

A：承受壓力指數為 8 分





你生命力旺盛，能快速了解別人的需要，善於理解複雜的人際關係，容易成為富貴中人。品味高、條件好，並重視個人成長，是一個極有智慧的人。





建議：你容易自以為是而粗心犯錯，使別人深感困擾，不聽別人勸導而惹來煩惱，會因此而情緒失控，要記得小心，不要觸犯他人。





B：承受壓力指數為 5 分





你喜歡簡單的生活態度，讓圍繞在你身邊的人很有自信和安全感，你會全力以赴地去照顧和體貼心愛的人及所有親朋好友，多愁善感是壓力指數的致命傷。





建議：使你最感驕傲的是人人都因你而有福，希望得到別人的鼓勵和讚揚，使你疲倦，不如放下標準，自由自在過自己的人生。





C：承受壓力指數為 9 分





你的特長是能找到機會，創造健康快樂人生，與人和平共處，人緣極佳。





建議：避免過於包容他人的缺點，任由他們做壞事，小心受牽連，一些世故的朋友，可以幫助你認清事實。





D：承受壓力指數為 7 分





你敏銳度很強，適合從事有創意的工作，工作能力很強。能主動關懷他人與事物，即使相貌平凡也露出純樸實在的氣質。你永遠都會把感情、家人和事業放在平等重要的地位，不斷走向前程。





建議：你的膽識高人一等，但無法恰當表現自己，你應該先懂得享受生活，壓力才會因此而消失。





E：承受壓力指數為 6 分





你有點孤僻特質，容易給自己壓力，所以常常喜歡以不變應萬變的心態度過生活難題，觀察力極強的你是軍師類型的角色。





建議：只要你懂得努力追求自己所愛，也能平安過一生，千萬不要三心兩意，使自己失去生活重心。（編輯：許苡晴）



