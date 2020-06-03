台大五姬現在誰過得最好？PTT答案一面倒：完全能靠自己

▲網友好奇，台大五姬中，目前誰過得最好呢？（圖／翻攝 PTT ）

▲台大五姬之一的劉乃潔（左）。（圖／翻攝 camvetschool IG, 2018.03.15）

▲台大五姬之一「戲劇依（吳依潔）」。（圖／翻攝吳依潔臉書）

還記得 2011 年在 PTT 上突然爆紅的素人正妹「台大五姬」嗎？由於這五人外貌出眾，又有高學歷的背景，而成為許多男人的夢中情人，網友們甚至結合了這五姬的系所和名字，各自取了綽號。對此，就有一名網友好奇，這五位仙女畢業後，究竟誰的生活現在最好？而引起許多人討論。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示台大五姬農推蔓（翁滋蔓）、戲劇依（吳依潔）、 獸醫乃（劉乃潔）、國企匡（陳匡怡）、資工彌（余函彌）由於封號響亮，現在仍是許多人的話題。不過，原 PO 就好奇提問「現在台大五姬哪一位過得最好？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人的答案就是「獸醫乃（劉乃潔）」，直言「獸醫不是去劍橋了嗎」、「誰過最好不知道，但最佩服獸醫」、「獸醫啊，長的最漂亮成就又最好」、「獸醫乃蠻厲害的」、「獸醫乃吧！未來靠自己，到 80 歲獸醫或研究員還是能賺」。獸醫乃（劉乃潔）被稱作是「五姬之首」，其在校期間不僅不僅擔任過台大交響樂團長笛手，更還是繪圖高手。畢業後，就前往英國劍橋大學留學，還獲得了 2012 年教育部劍橋獎學金， 2016 年更取得得劍橋大學獸醫博士學位。但劉乃潔在畢業後就消失螢光幕前，但受網友關注的程度不比藝人來得少。另外，戲劇依（吳依潔）也備受許多鄉民推崇，「吳依潔啊！直接嫁入豪門」、「肯定吳依潔，嫁進豪門」、「吳依潔本身也是豪門...」、「我記得戲劇依嫁入豪門吧？應該是她」。戲劇依（吳依潔）畢業後就當上記者，後轉往擔任主播，被媒體封為「女神主播」，還曾受周杰倫邀約，拍攝《世界未末日》 MV 中的主播角色。 2014 年嫁給神旺大飯店董事長蔡衍榮的獨子蔡紹仁後，目前暫離主播台。（編輯：陳雅雲）