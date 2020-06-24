影／開窗讓貓看風景　竟遇猴子拜訪討親親：交個捧油？

▲點點（右）與茶茶（左）是同胎兄妹，個性南轅北轍，點點活潑貪玩愛講話，喜歡跟陌生人互動討摸摸，而茶茶則是膽小又愛吃（圖／網友Man Man Cheang授權提供）

▲猴子：小姐，交個捧油好嗎？這附近都是本大王的領土，要不要一起出來玩？（圖／網友Man Man Cheang授權提供）

▲猴子：你很漂亮耶，好想親一個喔！（圖／網友Man Man Cheang授權提供）

▲無奈猴子怎麼想親近點點，點點就是無動於衷……（圖／網友Man Man Cheang授權提供）

▲點點：拜託，本喵可是正港男子漢，而且我已經有妹仔了！（圖／網友Man Man Cheang授權提供）

難道喵星人的魅力連猴子也無法擋？住在日月潭的網友Man Man Cheang日前開窗讓貓咪看風景，沒想到竟遇一隻野生獼猴上前來向貓咪「交朋友討親親」，讓許多網友笑說：「猴子也想來吸貓啦！」網友Man Man Cheang表示因為住在日月潭附近山區，偶爾會有野生獼猴帶一家大小到屋頂趴趴走。當天因為下雨，開窗讓2歲貓兒子「阿點」欣賞一下風景，過沒多久她聽見阿點發出奇怪的叫聲，跑去一看竟然有一隻猴子坐在窗外看著阿點！Man Man Cheang發現阿點似乎不太怕猴子，而猴子也對阿點很好奇，似乎想要跟牠玩，但是阿點只是冷靜地看著牠，而與阿點同胎的妹妹「茶茶」則是一看到猴子就嚇跑，雖然有回來偷看，但因為很膽小只敢遠遠地觀望猴子。就這樣猴子在窗前逗留了一陣子，期間還試圖靠近阿點、嘴巴不停動來動去，好像想要跟阿點討親親一樣，無奈「猴有情，貓無意」，阿點雖然不怕牠，但也只是靜靜地看著這一切，一猴一貓的互動形成強烈對比，非常有趣！影片分享在網路上立刻吸引上萬名網友按讚分享，大家紛紛留言：「感覺猴子對貓咪一見鍾情？」、「猴子也想吸貓啦」、「貓咪：馬麻外面的貓咪怎麼臉紅紅的？」、「以後會不會猴子每天都來找貓咪？」、「確認過眼神」、「要小心猴子很兇的」、「人家在調情啦」、「這畫面太好笑了」Man Man Cheang表示由於猴子的野性比較重，因此她全程都有在一旁守護著貓咪，請大家放心，現在一起來看看這段有趣的影片吧！（編輯：陳珮瑜）