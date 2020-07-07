情侶同居全看光！男友深夜「詭異舉動」女看傻：太奇妙了

▲女網友表示同居後才發現男友不為人知的特殊癖好。（圖／翻攝自社群平台 Dcard ）

▲女網友表示男友十分愛搓圖中手上圈起來的部分。（圖／翻攝自社群平台 Dcard ）

許多人認為情侶穩定交往後可以同居，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。有名女網友在網路上分享自己與男友同居的經驗，發現對方有許多令人傻眼的「詭異癖好」。原 PO 在社群平台 Dcard 上發文以「同居後才發現男友的特殊癖好」為題，表示因工作關係開始了同居生活，卻沒想到「原本是抱著滿滿的粉紅泡泡，沒想到是奇妙旅程的開始。」「她說道，男友的特殊癖好如在深夜睡覺時把原 PO 的手抓過去，瘋狂搓手指的軟骨，還只搓圖片中圈起來的那兩節，因為這樣能使他很有安全感；天氣炎熱在家中裸上半身，兩人擁抱時，男友就會撫摸原 PO 的背部，以為要做壞事，一問之下才知道原來是想找她背上的痘痘及粉刺，將其清除，真的很妙」原 PO 甚至還觀察到男友上完廁所必蓋上蓋子，但常發生當男友使用完馬桶時，「蓋子打開後才發現他廁所完根本沒有沖乾淨還會有殘留物，然後我們就會開始爭執到底誰才是對的」。但她也表示，雖然以上 3 點都對同居生活並無太大影響，也慶幸自己的男友是個愛乾淨且會整理家務的人，並詢問網友們的「枕邊人或同居人，有沒有甚麼奇怪的癖好呢？」。此文曝光後，已累計近5000則讚數、350則留言，網友們也紛紛留言「被子一定要確認標籤在右邊才願意蓋，同時的我表示問號？」、「男友大便的時候都要抽煙」、「很愛人家幫他抓抓，還有很愛把傳統發票折的尖尖的戳、刮自己」、「我跟男友同居才知道他超懶，懶得去廁所，就上在寶特瓶，幸好分手了」、「同居後發現女友超愛拔我鬍子和擠我痘痘和粉刺，痛苦」。（編輯：郭佩蓉）