阿嬤將雞蛋冰「冷凍庫」！他傻眼不解　內行揭密真相

▲有網友表示，他阿嬤把雞蛋拿去「冷凍庫」冰，讓他相當傻眼又不解，而內行一看隨即揭密。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

「雞蛋」是每個人家中冰箱最常見的食材之一，不僅可做成多樣料理，還可加入泡麵內豐富味蕾。而一般人到市場或超市購買雞蛋，回家後通常都會放入冷藏保存，不過近日卻有一名網友透露，他阿嬤把雞蛋冰到「冷凍庫」裡，這讓他相當傻眼且百思不解...對此，有內行人則揭密其中真相，認為「阿嬤沒錯啦！」

「我暈了...來抱怨我可愛的阿嬤...」原 PO 在臉書社團「爆怨公社」中貼出一張照片，並表示，他買了雞蛋來孝順老人家，沒想到上班回來卻發現，全部的雞蛋都被放到冷凍庫，瞬間成了「冷凍蛋」，他並不解地詢問大家「還能吃嗎？這個...」

▲一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，他阿嬤把雞蛋拿去「冷凍庫」冰，讓他相當傻眼又不解，而內行一看隨即揭密。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

問題一出，隨即掀起網友討論，大家紛紛留言「這樣不會爆嗎？冷凍蛋」、「拿去蒸蛋，你阿嬤，好可愛」、「退冰後還是可以正常煮」、「雞蛋冰，哈哈哈」、「可愛阿嬤無誤」、「冰太久會裂...不過冰過的滿好玩的」。

另也釣出內行解密，直指「一般蛋保存只有 21 天，冷凍起來可保存更久」、「可以啦，有的料理還故意冷凍蛋來料理。打出來煎熟還會一顆圓圓凸在那，像立體荷包蛋」、「可以喔！而且之前還有人用這招，趁冷凍的時候把蛋切兩半去煎，然後就變成兩顆小的蛋」、「還可以吃的唷！之前玩過冷凍雞蛋切片，煎成迷你荷包蛋」。（編輯：許苡晴）