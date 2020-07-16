女約會吃大餐！友人一看價位狂羞辱　全場傻眼：快遠離啊

▲一名女網友因為約會吃 200 元的餐點，而受到同學嘲諷。（圖／翻攝 Dcard ）

現代人由於不同的身長環境，對於金錢的價值觀也會有所不同。不過，就有女網友指出，自己和男朋友約會吃大餐時，沒想到價位被友人知曉，卻遭到對方狂酸「真好養」、「跟我家狗吃一樣」，讓她氣炸直呼「我吃什麼價位的餐廳到底乾你們 X 事」。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己和男友到一家餐廳吃飯，餐點價格差不多 200-300 元，「在沒有特殊節日的情況下，作為裹腹的一餐我覺得有點奢侈，但我覺得很好吃所以發了限時動態打卡。」但日後她與一群同學聊天時，對方問及約會餐廳的價位時，卻回應「這麼便宜應該很難吃吧？」更推薦其他間餐點要價 1 千多的餐廳。對此，原 PO 就納悶向她們發問，「呃...妳們平時都會吃那麼貴的店嗎？我是覺得以平價餐廳來說很好吃，而且餐點也很豐富，不然平常都吃學餐吃到很膩」。聽到原 PO 的看法，同學們反而認為 1 千元上下的餐點不貴， 200 多的餐點相當平價，更狠酸「妳男友怎麼會帶妳去吃那麼便宜的店啊？妳都不會不高興嗎？」當下她再度疑惑反駁，「為什麼要不高興？我覺得很好吃就好了啊，而且如果我男友平常沒事就找我去吃很貴的店，我應該月中就吃土了吧」。沒想到，一聽到原 PO 的回應，就有一名同學小聲嘲笑「真好養」、「 Lucy 吃一餐也大概 200 元哦～」，其他人一聽也都笑了出來。後來原 PO 才知道， Lucy 是同學家所養的狗，這讓她憤怒痛罵，「現在大學生金錢觀差距真的有那麼大嗎？ 200 多元吃一餐有那麼廉價嗎？不是啊我吃什麼價位的餐廳到底乾你們 X 事，至於這樣羞辱人嗎？」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛看傻留言，「價值觀不同，這個可以理解，但是跟狗相提並論就有些過分了，道不同，不相為謀」、「好沒禮貌，他們花不是自己賺來的錢當然覺得不貴，快遠離」、「真的要遠離，這價值觀都毀了，真可怕」。另外，也有網友點出問題，「其實就是生長環境不同使然，倘若沒有她的富爸媽，今天吃的可能不如 Lucy 」、「這價值觀沒有絕對的對錯，我不知道她們的賺錢能力多強，但自己的賺錢能力和速度要配的上這種價值觀，我才會覺得她們有實力如此說」。（編輯：陳雅雲）