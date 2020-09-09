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NOW辯風向首播／薔薔成「恐怖辯友」　場面失控人氣爆衝

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-09 22:34:05

▲《NOW辯風向》今（9）日首播，在臉書直播時吸引超過千人同時觀賞。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）
▲《NOW辯風向》今（9）日首播，擔任反方代表的薔薔發言勁爆，引發熱烈討論。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（9）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台首度播出，主持人為宋少卿與阿樂，邀請到的藝人來賓則有大根、薔薔、蘿莉塔，與3位學生代表針對「分手該不該當面說」展開正反激辯，氣氛異常火爆，尤其薔薔被稱為「反方媽祖婆」，一站上發言台就讓場面失控，觀看直播的人數也立即直線上衝，引發網友熱議。



▲《NOW辯風向》今（9）日首播，主持人為宋少卿與阿樂。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）
▲《NOW辯風向》今（9）日首播，主持人為宋少卿與阿樂。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）
作為開播首集，主持人宋少卿開場先自嘲是「恐龍法官」，更大開政治梗玩笑，不過笑容甜美的女主持人阿樂很快拉回主題，《NOW辯風向》是以貼近生活的日常話題為焦點，而今日的題目「分手該不該當面說」，更是許多民眾內心的大哉問。

從網友的留言中可以看到，支持正方、也就是「分手應該要當面說」的比例還是比較高的，但隨著雙方申論與互相詰問，反方代表的藝人來賓有理有據、舌燦蓮花，緊扣著避免「恐怖情人」以及見面談分手更傷人等理由，在場面上絲毫不輸給正方代表的學生來賓們。

尤其以敢怒敢言著稱的薔薔，一登台果然火力全開，把質詢時間當成自己的申論，不給正方代表答話的機會，場面異常失控，觀看直播的人數也立即直線上衝，更被自己隊友戲稱是「恐怖辯友」、「媽祖婆」，讓大家笑翻。有話直說的蘿莉塔則在回答網友提問時，語出驚人直言見面談分手容易被騙到「分手砲」，還向網友嗆聲「問題太弱」，更強調用文字訊息分手才是真的有憑有據。

▲《NOW辯風向》今（9）日首播，雙方言辭交鋒，場面十分熱烈。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）
▲《NOW辯風向》今（9）日首播，雙方言辭交鋒，場面十分熱烈。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）
而正方代表的學生來賓則指出，必須要有接受方才算是正確的溝通，不當面講清楚，始終有可能造成誤會。最後主持人宋少卿以大根的金句「分手需要練習」替精彩的辯論劃下完美句點，或許世界上不存在完美的分手，但我們都可以透過多多練習成為更好的情人。

而節目最後也公布觀賞直播的網友投票，有73％的網友認為分手應該要當面講、有27％的網友認為分手不用當面講，看來大多數人還是贊同面對面把話說清楚，才是比較妥適周到的做法。《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：倪浩軒）

 

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