NOW辯風向首播／薔薔成「恐怖辯友」　場面失控人氣爆衝

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（9）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台首度播出，主持人為宋少卿與阿樂，邀請到的藝人來賓則有大根、薔薔、蘿莉塔，與3位學生代表針對「分手該不該當面說」展開正反激辯，氣氛異常火爆，尤其薔薔被稱為「反方媽祖婆」，一站上發言台就讓場面失控，觀看直播的人數也立即直線上衝，引發網友熱議。





▲《NOW辯風向》今（9）日首播，主持人為宋少卿與阿樂。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）

× ▲《NOW辯風向》今（9）日首播，主持人為宋少卿與阿樂。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）

▲《NOW辯風向》今（9）日首播，雙方言辭交鋒，場面十分熱烈。（圖／翻攝自《NOW辯風向》直播）