NOW辯風向首播／薔薔成「恐怖辯友」　場面失控人氣爆衝

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（9）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台首度播出，主持人為宋少卿與阿樂，邀請到的藝人來賓則有大根、薔薔、蘿莉塔，與3位學生代表針對「分手該不該當面說」展開正反激辯，氣氛異常火爆，尤其薔薔被稱為「反方媽祖婆」，一站上發言台就讓場面失控，觀看直播的人數也立即直線上衝，引發網友熱議。
從網友的留言中可以看到，支持正方、也就是「分手應該要當面說」的比例還是比較高的，但隨著雙方申論與互相詰問，反方代表的藝人來賓有理有據、舌燦蓮花，緊扣著避免「恐怖情人」以及見面談分手更傷人等理由，在場面上絲毫不輸給正方代表的學生來賓們。
尤其以敢怒敢言著稱的薔薔，一登台果然火力全開，把質詢時間當成自己的申論，不給正方代表答話的機會，場面異常失控，觀看直播的人數也立即直線上衝，更被自己隊友戲稱是「恐怖辯友」、「媽祖婆」，讓大家笑翻。有話直說的蘿莉塔則在回答網友提問時，語出驚人直言見面談分手容易被騙到「分手砲」，還向網友嗆聲「問題太弱」，更強調用文字訊息分手才是真的有憑有據。
而節目最後也公布觀賞直播的網友投票，有73％的網友認為分手應該要當面講、有27％的網友認為分手不用當面講，看來大多數人還是贊同面對面把話說清楚，才是比較妥適周到的做法。《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：倪浩軒）