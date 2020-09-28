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高中妹哭喊「非他不嫁」！對象竟是40歲男　姊慌：怎麼辦

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-28 19:09:12

▲女網友發文求助，表示高中剛畢業的妹妹帶了一個40歲的男友回家，並哭喊「非他不嫁」，讓家人不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女網友發文求助，表示高中剛畢業的妹妹帶了一個40歲的男友回家，並哭喊「非他不嫁」，讓家人不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

有位女網友在《靠北女友my girl》發文，以「誰可以幫幫我妹妹！她要跟爛人跑了！」開頭，表示她是姊姊，而妹妹今年高中剛畢業，在近日帶了男朋友回家，並告訴家人「他們要結婚了」，但是那位男友竟然是個「四十歲的阿伯」。



▲女網友在《靠北女友my
▲女網友在《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）
原PO也提到，妹妹男友現在是作業員，月薪只領兩萬四，「一個中年男子混了一輩子，只有兩萬四？」，而妹妹竟還幫對方說話，認為對方現在這樣已經很有上進心了，因為男友當初在家啃老啃到30歲，所以現在有工作已經很好了。


當原PO爸爸問妹妹男友「如果我女兒以後要在家顧小孩，你這樣的薪水夠用嗎？」，對方竟回答「夠用，反正現在小套房很便宜，才幾千塊，我們住在小套房就好了，『岳父你放心啦』」。而妹妹男友全身刺青，講話粗俗，甚至在原PO家裡抽煙還邊走邊丟，媽媽則是邊清理邊搖頭。

▲妹妹哭喊一定要嫁給40歲的男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲妹妹哭喊一定要嫁給40歲的男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
等到妹妹男友走了以後，原PO一家向妹妹表達「不希望她嫁給這種沒上進心的阿伯」，豈料妹妹竟然大哭大鬧，還威脅要是不讓她嫁給男友，她就要從頂樓跳下去，讓原PO他們很無奈，只好先不提這件事，但隔天原PO卻發現妹妹在整理行李，還跟高中同學通電話，要和對方私奔，讓原PO不知怎麼辦，「請問大家要如何勸說我妹妹，讓她回心轉意留在家」？

貼文一出，引起網友熱議，「讓她私奔跟他同居啊，過不了幾年就會乖乖回家了」、「40幾歲的阿伯...月薪24000還租房，如果有小孩的話就慘了，準備喝西北風吧」、「不撞個頭破血流他是不會清醒的，看他自己的造化吧」、「這種講再多都沒用，等他踢到鐵板自然就會回家了」、「雖然長輩會心痛，但讓妳妹痛一次他自己才會懂」、「被愛情沖昏了頭，未來一定會後悔」。（編輯：郭佩蓉）



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