直播／總統府遭駭洩密疑雲　部會首長赴立院報告

總統府在上週驚傳遭到駭客入侵，多份疑似變造的紀錄文件，內容

記載許多總統府幕僚，協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的會談資料外，就連當初與準副總統賴清德進行黨內初選時，

昨（20日）晚間又再傳出一份「打賴會（密）」文件，內容詳述黨內力促「蔡賴配」的分工計畫。

立法院司法及法制委員會今（21日）邀總統府及相關部會對「總統府資安及洩密疑雲」專題報告，資安危機是朝野關注焦點。

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