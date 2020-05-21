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直播／總統府遭駭洩密疑雲　部會首長赴立院報告

記者林莞茜/綜合報導-2020-05-21 09:00:00
▲總統府爆資安危機。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
總統府在上週驚傳遭到駭客入侵，多份疑似變造的紀錄文件，內容記載許多總統府幕僚，協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的會談資料外，就連當初與準副總統賴清德進行黨內初選時，昨（20日）晚間又再傳出一份「打賴會（密）」文件，內容詳述黨內力促「蔡賴配」的分工計畫。

立法院司法及法制委員會今（21日）邀總統府及相關部會對「總統府資安及洩密疑雲」專題報告，資安危機是朝野關注焦點。最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解。

 

 

 

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