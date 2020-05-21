重要官員全缺席總統府遭駭報告　立委批不尊重立院

對於總統府遭駭導致文件外洩事件，國民黨司法及法制委員會召委李貴敏今日邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長報告，不過，蘇嘉全與資安長全缺席；國安會秘書長顧立雄請假，國安局長邱國正未到。
在經過協商後，李貴敏表示，剛剛協商共識會擇期再審。但是李貴敏也表示，除了法務部、司法院的報告內容之外，其他行政單位送來報告大多只有一、二頁，希望相關單位調查清楚後能夠補送報告。
民眾黨立委高虹安對此表示非常生氣，怒批「司法委員會排定議程，為什麼官員無法出席，這點令人超生氣、讓人無法理解。」她說，昨天熬夜看了這9份報告，但是這些報告寫得很差勁，一早來委員會，府方人員與資通安全處全都缺席，報告寫不好就算了，還惡意缺席不讓立法委員質詢。
針對內部文件不斷流出，高虹安懷疑這是單純資安事件，還是有內部人士不斷將文件流出？或是根本就如仿間所說，總統府不想證明這些文件的真實性，因為相關高層都缺席委員會，這些問題都無法得到解答。
高虹安表示，總統府資安問題引發社會大眾對國家資安防護能力非常不信任，就連對岸中國媒體也在報導，希望總統府與調查局偵九隊能儘快給社會一個答案，而不是讓信件一直流出。