重要官員全缺席總統府遭駭報告　立委批不尊重立院

總統府上週傳出遭駭，導致內部大量文件外流，立法院司法及法制委員會今（21）日邀請新上任的總統府秘書長蘇嘉全等人備詢。不過，總統府官員全都缺席，在野黨立委怒批不尊重立院，台灣民眾黨立委也質疑報告寫得太糟糕，府方不敢對外說清楚真相。

對於總統府遭駭導致文件外洩事件，國民黨司法及法制委員會召委李貴敏今日邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長報告，不過，蘇嘉全與資安長全缺席；國安會秘書長顧立雄請假，國安局長邱國正未到。