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重要官員全缺席總統府遭駭報告　立委批不尊重立院

記者呂炯昌/台北報導-2020-05-21 11:17:19
▲立法院司法法制委員會21日邀請相關府院相關單位報告「總統府資安及洩密疑雲案」。不過包括總統府官員與行政院資安長都缺席，最後朝野協商擇期再審。（圖／記者陳明安攝.2020.05.21）
總統府上週傳出遭駭，導致內部大量文件外流，立法院司法及法制委員會今（21）日邀請新上任的總統府秘書長蘇嘉全等人備詢。不過，總統府官員全都缺席，在野黨立委怒批不尊重立院，台灣民眾黨立委也質疑報告寫得太糟糕，府方不敢對外說清楚真相。

對於總統府遭駭導致文件外洩事件，國民黨司法及法制委員會召委李貴敏今日邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長報告，不過，蘇嘉全與資安長全缺席；國安會秘書長顧立雄請假，國安局長邱國正未到。

在經過協商後，李貴敏表示，剛剛協商共識會擇期再審。但是李貴敏也表示，除了法務部、司法院的報告內容之外，其他行政單位送來報告大多只有一、二頁，希望相關單位調查清楚後能夠補送報告。

民眾黨立委高虹安對此表示非常生氣，怒批「司法委員會排定議程，為什麼官員無法出席，這點令人超生氣、讓人無法理解。」她說，昨天熬夜看了這9份報告，但是這些報告寫得很差勁，一早來委員會，府方人員與資通安全處全都缺席，報告寫不好就算了，還惡意缺席不讓立法委員質詢。

針對內部文件不斷流出，高虹安懷疑這是單純資安事件，還是有內部人士不斷將文件流出？或是根本就如仿間所說，總統府不想證明這些文件的真實性，因為相關高層都缺席委員會，這些問題都無法得到解答。

高虹安表示，總統府資安問題引發社會大眾對國家資安防護能力非常不信任，就連對岸中國媒體也在報導，希望總統府與調查局偵九隊能儘快給社會一個答案，而不是讓信件一直流出。

▲針對總統府內部文件不斷流出，立委高虹安懷疑這是單純資安事件，還是有內部人士所為？希望相關單位查清楚、講明白。（圖／記者呂炯昌攝.2020.05.21）
▲針對總統府內部文件不斷流出，立委高虹安懷疑這是單純資安事件，還是有內部人士所為？希望相關單位查清楚、講明白。（圖／記者呂炯昌攝.2020.05.21）
 

 

 

 

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