延宕四年有餘　環團與立委籲政院速修礦業法

從總統蔡英文上屆競選前就承諾修《礦業法》起，該法歷經四年、八個立院會期都無法修訂。今（21）日包括環保團體與多位跨黨派立委舉行記者會，呼籲行政院應儘速提出《礦業法》，實現蔡英文上一任的競選承諾。今日的記者會由地球公民基金會與民進黨立委林淑芬、洪申翰、伍麗華、台灣民眾黨立委蔡壁如等跨黨派立委，上午在立法院共同舉行記者會。地球公民基金會執行長李根政指出，上一屆立法院《礦業法》只差臨門一腳，很希望這次不要重蹈覆轍，又讓立委在委員會的努力歸零、必須從頭來過。行政院、經濟部、民進黨立法院黨團要負起最大責任，這會期一定要有進展，不能再延宕下去，「希望蔡總統過去3度承諾的礦業法，不會就此石沉大海」。民進黨籍的立委林淑芬說，上一屆討論礦業法修法，是因為民間和立委願意退讓，才達成8成以上共識，這次她替民團提出的草案版本，就是在上一屆整合的共識基礎上，不再堅持理想的狀況，願意務實就行政管理面做得到的部分一起商量，已經不是最原始的民間版草案，「希望行政部門應該退讓，不能隻字不退」。伍麗華表示，礦業法跟原住民族息息相關，目前有190個礦區，其中在原住民族地區就有約6成、共94個，代表一旦礦權通過，當地族人生活就會被影響20年，礦業法對原住民權益的保障，幾乎是零。透過修法，希望能夠補齊三大漏洞，還給當地生存、生活、文化權利，包括因傳統文化採礦，不需申請礦業權、礦權展延應取得當地居民諮商同意，否則就該駁回申請、既存礦業權應補辦諮商同意，要溯及既往。洪申翰說，2020年選舉有很多年輕人關注礦業法修法，這是帶有環境山林的轉型正義的意義，相關主管機關過去說礦業法的利害關係人非常複雜，但如果真的很複雜，就趕快送到國會來對話，「而不是自己關起門來，說修法很困難」，希望行政院版草案盡快提出，不要再讓大家失望。台灣民眾黨籍的立委蔡壁如則表示，礦業法修法是攸關環境永續、原住民和產業發展的轉型正義，為避免業者經營的不確定性，呼籲行政院版草案盡快提出；修法應包括共識不可被推翻、申請展限中的礦場要適用新法、礦場關閉計畫要明確等3大重點。