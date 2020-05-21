罷韓門檻出爐　57.5萬票決成敗

罷韓投票將於6月6日舉行，今日高雄市選委會公告選舉人名冊，經初步統計，此次選舉總人數為230萬零362人，同意票須達57萬5091人，且同意票必須較不同意票為多，才能夠罷免高雄市長韓國瑜。高雄市選委會表示，進行投票前必須依各區選舉人名冊公告，閱覽、查核、更正後才能確定，並依規定於投票日3天前，也就是6月2日前公告及陳報中央選舉委員會。市選委會公告選舉人名冊閱覽到今天截止，市選委會初步統計投票人數是230萬362人，比107年市選舉委員會統計市長選舉人數228萬1338人已見成長。依《選罷法》第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過；也就是依照上述高雄市投票人數計算，罷免門檻是人數是57萬5091人，而且同意票數要多於不同意票數。中選會今天也發布新聞稿指出，高雄市第3屆市長罷免案，罷免活動期間依法自22日開始至6月5日止，為期15天。中選會及高雄市選舉委員會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、投票權人、提議人、被罷免人及媒體都有相關規範，請務必遵守，避免觸法。罷免活動期間，每日罷免活動時間自上午7時起至下午10時止。相關規定含，政府機關不得以機關名義動用政府預算從事與罷免宣傳有關的活動，媒體廣播電視事業應以公正、公平原則從事罷免相關議題的新聞報導；政黨或任何人印發宣傳品應親自簽名，宣傳品的張貼，限於罷免辦事處及宣傳車輛等。