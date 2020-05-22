NOW早報／24小時解放台灣？專家「一問題」打臉中媒狂言

▲軍事專家施孝瑋指出，儘管兵推符合台海現實，但模擬過程與結果太過理想化。（圖／翻攝自微博）

第十五屆總統暨副總統就職典禮 20 日登場，總統蔡英文及新任副總統賴清德宣誓就職，蔡英文發表就職演說，向國人陳述第二任四年任期的施政願景。今年受到新冠肺炎疫情影響，典禮從簡舉行，取消戶外大型集會。此外，美國國務院 20 日宣布批准對台軍售，將出售 18 枚 MK-48 AT 重型魚雷和相關設備，總金額 1.8 億美元，此舉立刻引發台灣網友熱議。

▲總統蔡英文 20 日發表第二任的就職演說。（圖／總統府提供）

網紅「486先生」以經營團購和電商起家，近期頻頻針對時事政局發表看法，去年更一對一訪問蔡英文總統，讓 486 先生的網路聲量創下高峰。不過，原本有 88 萬粉絲按讚追蹤的粉絲專頁，日前卻遭到臉書無預警停權，重新成立的粉專只剩下 3 萬多粉絲按讚，人氣大不如前，也讓 486 先生感慨體會到「人情冷暖」，更自嘲被當成癟三了。

▲網紅 486 先生的粉絲專頁遭到臉殊無預警停權。（圖／翻攝臉書）

社群網路盛行的自媒體時代，網軍和假帳號的問題越來越受到重視。作家顏擇雅昨（ 21 ）日就透露自己近期收到許多「機器人帳號」申請臉書好友，雖然這些假帳號都有上傳生活照，還有一些簡單的自我介紹，但還是很容易被看出來其實是假的。而最好笑的共通點就是，這些機器人帳號都註明喪偶，讓顏擇雅笑稱有大量人妻虛構地「被死亡」，簡直是大屠殺。

▲顏擇雅透露近期收到許多「機器人帳號」加臉書好友，而且這些機器人大軍都註明自己喪偶。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

羅志祥選在 20 日上午9點12分，內藏周揚青 9 月 12 日生日真愛密碼，發了長達 7000 字的懺悔文，文中細數 2 人從相識到相戀的甜蜜回憶。羅志祥選在爆出分手 28 天後，再次公開道歉，但網友似乎不買帳，甚至還幫羅志祥下了結論表示，「不要誤會羅志祥，羅志祥不是想復合，他是想復工。」對此朱學恒也表達了自己的看法

▲羅志祥懺情文發照，初識（左）和多年後的照片，意外成為周揚青整形前後對比照。（圖／ 羅志祥臉書）

20 日正值總統蔡英文 520 就職，中媒《艦船知識》發布一段 11 分鐘的「2020台海打擊作戰推演」影片，稱中方能在 24 小時內「解放台灣」。對此，軍事專家施孝瑋直言，該兵推過程符合台海現實，但兵推結果太過理想化，我軍不可能站著被人打，「他打到的只是作戰單位帳面上的駐地而已。」中國具官方背景的軍事媒體《艦船知識》在微博上發布一段 11 分鐘的「2020台海打擊作戰推演」影片，聲稱能透過前期打擊、海空突襲和登陸作戰，在 4 分鐘內摧毀我國所有機場，並在 24 小時內壓制我國海空軍、殲滅防空陣地等，接著由登陸部隊侵入台北，順勢完成「解放台灣」。根據《ETtoday》報導，軍事專家施孝瑋表示，儘管兵推符合台海現實，但模擬過程與結果太過理想化，更過於看輕我國軍事實力，因為共軍在做入侵準備、集結軍隊等，我方的情報與衛星系統不可能全然無知，因此「他真正打到的只是我們目前所有這些作戰單位帳面上的駐地而已。」今（ 22 ）日滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，且易有局部大雨或豪雨，並有短時強降雨發生的機率，山區活動需慎防連續降雨造成坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水；溫度方面，各地低溫約 22 至 25 度，白天因為降雨明顯的關係，各地高溫略降約 25 至 29 度。「先要把自己變成受害者 ，然後才有可能討人歡心，現在這動作，就是先討大家歡心！」並表示羅志祥懺悔文中，把周揚青過去 9 年的照片依序貼出，呈現出所有臉部變化，似乎分手後，還一直強調周揚青過去有整型，這也是一個隱藏在背後的毒計。