搶救「不死戰艦」中海艦僅剩一週　立委槓上海軍

▲針對中海艦保存問題，海軍參謀長敖以智中將表示，國軍並沒有編列預算保存除役裝備。（圖／記者呂炯昌攝,2020.05.22）

曾參與823砲戰的海軍「中海號」登陸艦日前傳出軍方不保存，以1400萬元標售給民間廠商，將於29日與民間業者簽約，未來可能難逃拆成廢鐵的下場。為了搶救中海艦，時代力量立委今（22）日舉辦記者會，盼望國防部與文化部能夠將中海艦列為文化遺跡，讓功勳艦能夠保留。高雄市議員林于凱表示，中海艦又稱為「不死戰艦」，因為在現存的除役艦艇中，參加過戰爭而且有戰績，就只剩中海艦，該艦在金門823砲戰期間曾擊沉2艘中共魚雷快艇，並成功返航，地位難以取代，也因此這次中海艦的保存引起相當大的討論，目前中海艦停泊在高雄旗津碼頭，服務處收到許多民眾的關心，希望能在廢鐵標售案成為定局之前力往狂瀾。林于凱表示，服務處收到陳情後，馬上聯繫陳椒華委員向國防部表達關心，軍方與得標者溝通後，目前已成功暫緩簽約一個月，希望能爭取時間，希望能夠從中海艦一案起，讓國軍未來對歷史除役艦艇文資保存能夠有更完善的制度。時力立委王婉諭認為，台灣與海洋共存、擁有豐富的海洋歷史，無論是在自然、軍事、或商業領域，都是重要的文化資產，思考成立海事博物館的可能性並不為過，國外其實有很多類似案例，以博物館的形式保存軍艦，記憶歷史與文化，南斯拉夫的砲艇「薩瓦河」號，過去曾比中海艦更加老舊、損害也更加嚴重，但經官方修復後，仍能重新向公眾進行展示，經營經費來自售票、補助、捐款、舉辦活動等管道。王婉諭說，回頭看台灣的退役艦艇，有哪些可能的保存方式、有哪些可能的財源，其實有不少案例可以參考，在做成最終決策之前，軍方應該再多做評估。出席記者會的海軍參謀長敖以智表示，海軍絕對沒有該作為而不作為，海軍對於國軍歷史文物保存絕對是有目共睹，很多都會主動向文化部報列冊，但是他也坦承保存船艦有許多難度，國軍裝備汰除軍品無法編列預算維修，如果後續能成為靶船，用來驗證新式武器裝備，也能夠發揮它最後存在的價值；如果沒有戰訓價值，地方政府若有需要，海軍也會無償捐贈。敖以智表示，金門縣政府曾經提出要求海軍撥贈中海艦，但是等到2018年金門縣政府正式來函要求終止撥贈計畫，之後其他地方政府也沒有提出撥贈申請。海軍評估是否要做精準武器射擊的靶船，但是2019年現勘後，評估進塢整修後拖出港口有維安狀況，中海艦長期停靠14號碼頭，船身狀況很差的，又長期佔用靠泊的泊位，如果遇到颱風導致船沈在港內，可能會影響航運安全，還要另外找經費打撈。敖以智證實，決標簽約期往後延是事實，但是29號一定要簽約，如果違約被求償，海軍也沒有編列預算支應，經過總總因素考量，海軍最後只好將中海艦標售。