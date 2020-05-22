全學研譴責「港版國安法」　批侵害一國兩制原則

中國第13屆全國人民大會將審議即將推出的「港版國安法」，全國中學學生權益研究會與香港中學生連線共同發表聲明，嚴正譴責北京當局干涉香港人權法治、民主自由的行為，強調此舉侵害「一國兩制」原則，實以「國家安全」為名，實行「政治清洗」。全學研指出，北京當局片面破壞香港現狀，不僅無法修復過去一年香港民眾對政府的信任，也更加深台灣人民對中國政府的不信任，北京當局過度地干涉香港事務，讓香港局勢日益惡化與動盪不安，不僅無助於區域安全，更無助於和平與對等的解決問題。全學研表示，反對逃犯條例修訂草案運動迄今已逾一年，北京當局與香港政府仍未與示威者有實際對話，更以「放入附件三在港實施」架空香港法治。全學研強烈譴責，所謂的「五十年不變」已名存實亡。全學研強調，北京當局的行為無助於社會理念的溝通，更無助於人民學習如何良性溝通，更指出其不是一個會遵守諾言的政權，種種凌駕法治的行為，對於香港社會產生危機。全學研重申，台灣不會被北京當局片面言詞所魅惑，也指出台灣人民不會接受「一國兩制台灣方案」，同時表示，民主與極權不會共存，北京當局如此挑戰自由與民主的價值，只得「一國兩制」蕩然無存，呼籲北京當局正視香港民意，香港行政長官林鄭月娥應依其民意基礎，處理香港事務，不該無視逃避，當作沒這回事。