影／吳怡農發修憲問卷　多數立委支持18歲公民權

在立委選舉時人氣很高的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農近日動作頻頻，除了接任民進黨智庫副執行長，今（22）天上午也在壯闊台灣網站上公開4月時發給立委的修憲問卷結果，113位立委中共有84位回覆，全數同意將投票權下修至18歲。吳怡農表示，接近四分之三立委席次同意，但進入實質修憲程序，各方仍有不小歧見。根據壯闊台灣網站上的資料，發給立委的問卷中，關於「是否支持修憲投票年齡下修到18歲」，有84個立委表態支持、佔74.3%，29人持保留意見，佔25.7%。至於「是否支持18歲投票權修憲案獨立處理，不受其他議題牽制」這一題，有71人支持、佔62.8%，42人保留、佔37.2%。壯闊台灣聯盟指出，提出此方案絕非要排除其他修憲案，而是希望就單一提案個別審議，確保具有高度共識的此案，不會受其他尚需討論的提案拖累、延宕。也能呼應蔡英文總統在520就職演說提出「朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動」。另外問卷也問「是否支持本修憲案之複決綁2022年大選」，有66人支持、58.4%，47人保留、41.6%。壯闊台灣聯盟說，這題的目的在於提供一套在2022年地方選舉時、合併複決投票的「可行方案」，在立院也有約2年的時間可以協商、表決。壯闊台灣聯盟說，支持壯闊台灣聯盟所提方案的立委，橫跨本屆立法院所有政黨。民進黨及國民黨都有超過半數的立委回傳問卷、表達支持，擁有5席的台灣民眾黨則有4位委員回覆支持，在立院佔3席的時代力量、佔1席的台灣基進以及3位無黨籍立委也全數表達支持。「18歲可以投票，決定自己的未來，參與政治除了投票，更可以用行動來改善社會。」吳怡農表示，接下來聯盟會舉辦一系列活動，包括講座、全民國防的教育活動，也將與年輕族群交換對未來的想法。活動訊息會在壯闊台灣聯盟的網站上公布，歡迎想參與公共事務討論的朋友，都能一塊加入壯闊台灣的行列。