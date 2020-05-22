國民黨痛斥「野狗來撒尿」！黨產會回嗆：是你邀我來查的

行政院不當黨產委員會今天(22)派員前往國民黨中央黨部調閱「革命實踐研究院中興山莊（簡稱革實院）」土地及相關財務檔案資料，國民黨行政管理委員會邱大展主委受訪時痛斥黨產會簡直就像野狗來國民黨撒尿，來宣示地盤的。黨產會受訪回嗆「是國民黨邀請他們去查的」，譴責國民黨言詞粗鄙不實。行管會主委邱大展受訪表示，蔡英文總統連任才第三天，黨產會就急著表功，侵門踏戶追殺競爭對手，如同總統府外流資料所揭露，民進黨總統初選時，集結府院黨力量打擊蔡英文的對手賴清德，手法如出一轍。至於黨產會調閱革實院土地資料，邱大展指出，黨產會曾呼籲台北市政府緩發建照給向國民黨購買台北市木柵路國發院土地的元利建設，但北市府依法發照，引起黨產會的不滿，這次藉著調閱黨史館資料，最終目的應該是「劍指台北市長柯文哲」。邱大展憤怒表示，這些資料在政大也查得到，黨產會這次派人直接到國民黨中央查，「我講一個笑話，講得比較粗俗一點，就好像孫悟空到花果山撒一泡尿，也像野狗一樣撒尿，為的是宣示地盤，強調這是它的管轄範圍」。黨產會委員兼發言人孫斌受訪表示「今天是受國民黨邀請去的」，指邱大展曾在4月8日的革實院第3次聽證程序上發言，強調國民黨把相關檔案保存得很齊全「請本會參酌」，所以才去函在今天前往查閱，國民黨也在4月17日回函要求黨產會「派員攜帶證明文件至本黨查閱」，但黨展會卻遭受國民黨粗鄙且不實的言語對待，深感遺憾。黨產會指出，國民黨強調政大有革實院的資料，黨產會就可以查了，但詢問政大後，國民黨在捐贈給政大的合約中規定「非經捐贈人（國民黨）同意，不得對外提供複本」，與實情不符。