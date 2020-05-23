影／國軍三班制協助生產口罩　投入兵力破6萬

新冠肺炎全球蔓延，導致全球口罩也因為防疫需求而供不應求。國軍自2月3日加入「口罩國家隊」，投入生產口罩包括後備輔導幹部與志願役官兵總計突破6萬人次。





國防部後備指揮部今（23）日透過官方臉書粉絲團表示，面對「新型冠狀肺炎」疫情嚴峻的威脅，在全體國人的努力下，國內的疫情得到了最好的控制，也更受到國際矚目和肯定。我們也看見，台灣從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國；口罩這項在防疫作戰中的重要物資日產量不斷地向上突破，可以充分供應與滿足國人的需求。





後備指揮部指出，這項「罩」護國人安全，「罩」出台灣驕傲的成就，其中最重要的關鍵就是從2月3日開始，國防部依中央指導，在不影響國軍常備部隊戰訓本務前提下，全面動員全國各縣市後備指揮部轄屬官兵及輔導幹部，志願支援協助口罩增產工作。這段期間後備袍澤團結一致、克服萬難，分三班24小時加入口罩生產線，即使假日也不曾停歇，投入至今已破百日，後備軍人輔導幹部投入已破萬人次，志願役官兵也超過5萬人次，口罩生產量從年初188萬片，到現在1,800萬片以上的產能。短時間內達成一項不可能的任務，也是一項台灣抗疫的奇蹟。





後備指揮部表示，在這場重要的戰「疫」中，國軍後備官兵及輔導幹部，以站在防疫的前線為榮，就算這場無形的防疫戰，仍在持續中，但有我們同行請國人放心，國軍會在國人的齊心支持鼓勵下，必能永保高昂士氣，肩負起保國衛民的重責大任。













