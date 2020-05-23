開放北車大廳黑白格　 台鐵：下週邀各界研商

因新冠肺炎疫情影響，台鐵在2月29日禁止民眾在台鐵台北車站大廳群聚、席地而坐，日前傳出台鐵打算疫情過後也永久禁止席地而坐。今（23）日網友發起「坐爆北車」活動，吸引約500名民眾與香港「反送中」青年聚集。台鐵對此回應表示，大廳空間沒有不開放，下週將邀請各界研商。

參加「坐爆北車」活動的余小姐表示，平時會跟朋友相約在這邊開會、聊天，公共空間是給大眾使用的，「我不知道這事情到底妨礙到誰？」這個地方是個大熔爐，可以看到許多不同文化的人，台鐵要做決定之前要多跟民眾溝通、商量，民眾瞭解。

台北車站站長黃榮華也前往大廳，呼籲民眾保持社交距離，他受訪表示，北車本來就是公共空間，從來沒有開放或不開放問題，現在防疫期間，希望不要做一個群聚活動，將按照防疫法規來辦理，將來疫情趨緩後，交通部有指示台鐵，會盡快邀集各相關單位與學者、有表達意見團體，一起討論研擬出比較妥適方案。

媒體詢問台鐵態度的轉變是否有來自交通部長林佳龍的壓力？黃榮華說，沒有來自部長的壓力，政府是一體的，不管是交通部、台鐵都是政府單位，都是一體的，會依照交通部指示辦理；台灣是民主社會，意見是多元的，台鐵今後研擬方案時會考慮各方意見，研擬妥適方案，如果有明確方案會立即報告，本周日過後，會立即邀各方意見來規劃。

民進黨不分區立委羅美玲表示，台鐵廣場的中庭很大，可以多做一些比較人性的規劃，包括可以在一樓廣場設一些座位，讓行動不便的長者、小朋友休息，因為現在台鐵大廳一樓沒有座椅區，要休息必須到二樓。在席地而作部分，台鐵也可以規劃出空間，讓民眾席地而坐，而不是禁止讓大家在大廳駐足，

▲網友發起坐爆北車，台鐵台北站長黃榮華表示，目前沒有開罰問題，只有搭車沒戴口罩才會開罰。（圖／記者林柏年攝.2020.05.23）

希望台鐵在做出決定前，能夠更加的深思熟慮，因為對很多人來說，台北車站並不只是一個車站，而是一個集多元文化民主的人文薈萃場域。