民進黨地方黨部主委選舉24日登場　派系之戰解密

民進黨縣市黨部主委選舉明（24日）天登場，派系勢力的版圖即將大洗牌，進而影響7月的中執委、中常委選舉，更牽動2022縣市長選舉，因此綠營各派系暗中較勁，部分地區更是廝殺激烈。值得觀察的是，新蘇系（新潮流系、蘇系）和非新蘇系（正國會、海派、英系）競合關係微妙，而近年竄起的海派更是積極插旗，來勢洶洶。由於新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，民進黨黨職選舉照常舉行，預計24日白天投完票後，結果在傍晚就會陸續出爐。掌握地方黨務資源的各縣市黨部主委，等同派系的代理人，因此主委改選對各派系而言是重要的一戰。新系向來和蘇系結盟，而其他非新蘇的派系則傾向合作，形成兩股壁壘分明的勢力。特別的是，屬於新興派系的海派，尋求英系、正國會的合作，積極插旗六都，分別推出台北市王孝維、新北市何博文、高雄市趙天麟等黨部主委候選人，企圖心很強。台北市方面，原本海派推出的前議員王孝維、綠色友誼連線的前立委薛凌兩人對決，但彼此砍殺得太難看、多次鬧上媒體，一度引發前黨主席卓榮泰震怒，黨中央決議暫停北市黨部主委選舉。據了解，由於王孝維、薛凌的形象已經鬧得太難看，綠營高層可能評估另外尋找第3個人選出馬。新北市黨部主委由海派的市議員何博文同額競選，海派已確定掌握一席黨部主委。原本民進黨新北市黨部由正國會系統掌握，但現任主委余天已經做滿兩屆，因此非新蘇系統推出何博文出馬。地方人士分析，新蘇系可能考量布局2020新北市長選舉，所以並未參戰黨部主委選舉。桃園市情況單純，由現任黨部主委張火爐同額競選，若無意外是篤定當選。張火爐是新潮流系要角、桃園市長鄭文燦的人馬，等於桃園確定劃入新系的勢力範圍。而台中市方面，市議員李天生同額競選，也可說是確定當選。李天生屬於交通部長、前台中市長林佳龍領軍的正國會系統，同時他也獲蘇嘉全系統支持，正國會確定攻下台中。原本新系支持的市議員鄭功進也宣布參選主委，後來由同屬新系、放眼下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌出面協調勸退。台南市則傳出濃厚煙硝味，屬於新系賴清德系統的核心人物、現任黨部主委黃先柱放棄連任，賴系和現任市長黃偉哲推出黨部評召潘新傳出馬，潘也獲英系支持；另一方面，屬於正國會的立委陳亭妃則派個人特助、黨部執委陳世輝出馬，兩邊陣營打得激烈，可說是台南長年以來，賴系和反賴系互鬥的延長賽。至於高雄，非新蘇陣營推出海派的立委趙天麟出馬，新蘇陣營則派出菊系市議員高閔琳出戰。兩邊同樣都緊扣宣傳「罷韓」的選戰策略，但最近新系的前立委段宜康在臉書上發文影射暗酸趙天麟「反罷韓」、為高閔琳助攻，而趙天麟則澄清喊冤、並無此事，兩邊人馬隔空駁火，火花四射。縣市黨部主委選舉結果即將出爐，攸關民進黨派系勢力消長，六都更是觀察指標，除了牽動7月即將來臨的執委、常委改選，也連動2022年的百里侯之爭。各派系陣營積極搶灘，勝負即將分曉。