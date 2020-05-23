高雄主委改選一級戰區　海派趙天麟對決菊系高閔琳

民進黨高雄市黨部主委選舉，24日晚間即將分出勝負。現由海派推出的立委趙天麟和菊系的市議員高閔琳捉對廝殺，戰況非常激烈。據了解，前總統府秘書長陳菊多次到高雄帶著子弟兵高閔琳四處請託拉票，花媽親自護盤，高閔琳來勢洶洶；而趙天麟則是憑藉全國高知名度，以及整合非新系的在地勢力票源，全力穩定局勢。高雄除了罷韓議題正熱，民進黨即將改選黨部主委，也是綠營現正關心的議題。黨部主委的改選牽動派系版圖的移動，新系和非新系的勢力長年在高雄互有消長，菊（新）系能否重新掌權？結合其他非新系的海派是否能攻下高雄？結果即將揭曉。就在改選投票前夕，屬於新系的前立委段宜康5月20日突然在臉書上開砲說「懇請蔡主席了解一下，為什麼有民進黨的高雄區域立委，要打電話給民進黨的台北市議員，叫他們別參加今天在台北車站的罷韓宣傳活動？」段宜康也嘲諷「這位民進黨委員在去年Wecare大遊行前，大潑冷水要求遊行停辦；等到遊行大成功又搶著po照收割。」綠營人士都看得出來，段宜康影射的人就是趙天麟，寫這篇臉書的目的就為高閔琳助攻。高閔琳當晚在台北車站舉辦發送罷韓黃絲帶的活動，而高受訪時說，她「聽說」趙天麟有拜託台北市議員不要參加這場活動。中了一箭的趙天麟當時回應表示，該活動是高閔琳主揪，有一些台北市議員覺得有一點敏感，可能不單純跟罷韓有關，還涉及主委選舉，所以私下向他詢問意見，他則說「大家自在就好」、「認為有影響就不要參加、沒有影響就去」。據了解，高雄地方人士評估，高閔琳的選情比較緊繃，所以段宜康才會出手攻擊趙天麟。而趙天麟陣營也覺得很冤枉，明明大家對於「罷韓」的目標都是一致的，怎麼會被扣上一個「反罷韓」的帽子？而且高閔琳結合Wecare，趙天麟也很大力幫助另一個罷韓團體「公民割草行動」，還出借服務處給割草行動使用。高雄人士分析，民進黨在高雄大約有3萬7千個黨員，趙天麟陣營自己評估，扣掉中間的游離票，其中新系可拿到1萬2千票、非新系有2萬2千票，所以保持領先；然而，新系陣營的評估則是新系可拿1萬4千票、非新系有1萬6千票，來回只差2千票，高閔琳相當有機會一搏。高雄主委選情緊繃，檯面下暗潮洶湧，但表面上各候選人還能維持禮尚往來，發言也不像其他縣市一樣砍到見骨，因此據了解，民進黨中央並未特別關切高雄主委選情。