港版國安法引人憂　蔡英文臉書發文力挺香港

中國大陸全國人大28日將審議「香港版國安法」授權案，引發香港民眾的不安，也讓國際重新聚焦香港。對此，總統蔡英文稍早在臉書發文力挺香港，表示政府密切關注香港局勢，若香港情勢一旦發生變化，將適時進行必要的應變措施。蔡英文臉書全文如下：這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。相信國人同胞與我一樣，都非常關心此刻的香港。我也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾。也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。我要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。