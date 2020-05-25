NOW早報／前莒光園地主播不倫戀　國防部：不悔改再懲戒

國防部心戰大隊少校、前莒光園地主播林佳璇日前遭媒體揭露和已婚謝姓少校不倫戀，且遭謝男元配提告。事件曝光後，兩人即便被記過仍不改原本的行徑，國防部昨（ 24 ）日發文，表示相關人員均已依違反「國軍軍風紀維護實施規定」，將予以嚴懲，以正綱紀。

國防部指出，謝妻在去年底偕同警方查獲兩人交往事證，本部獲悉後即秉「毋枉毋縱」原則重懲，各核以大過乙次處分，並將謝員調離現職。上週接獲謝妻檢舉，本部與陸軍同步完成約談與調查，預計下週召開懲處人評會。國防部強調，對於謝、林二人遭嚴懲後，仍不知悔改，深表遺憾，將賡續加強官兵軍、法紀教育，並要求所屬恪遵男女分際，以防類案肇生。

▲國軍女主播因為與已婚男同事外遇被正宮抓包，國防部震怒記大過列為汰除對象。（圖／翻攝自莒光園地Youtobe頻道）

今日天氣／鋒面稍北抬接近！白天悶熱 留意午後雷陣雨

今（ 25 ）天滯留鋒面略微北抬接近台灣南端至巴士海峽北部一帶，大氣環境比昨日要不穩定一些，白天各地仍是多雲偶見陽光的天氣，高屏及東半部地區偶有短暫陣雨，午後在熱力作用加成之下，山區及近山區要注意局部短暫雷陣雨，下半天降雨範圍逐漸擴大，中南部地區有斷斷續續的陣雨或雷雨，尤其南部地區降雨會持續一些，其他地區雲量也增多並有短暫小雨；氣溫方面，清晨、深夜各地低溫 23 至 26 度，高溫 29 至 32 度間，稍顯悶熱。



港版國安法引人憂 蔡英文臉書發文力挺香港



中國大陸全國人大 28 日將審議「香港版國安法」授權案，引發香港民眾的不安，也讓國際重新聚焦香港。對此，總統蔡英文 24 日在臉書發文力挺香港，表示政府密切關注香港局勢，若香港情勢一旦發生變化，將適時進行必要的應變措施。



蔡英文臉書全文如下：



這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。



這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。



相信國人同胞與我一樣，都非常關心此刻的香港。我也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾。也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。



香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。



對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。我要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。



▲總統蔡英文稍早在臉書發文表示，政府正密切注意香港情勢發展。（圖／總統府提供） 影／睡覺可燃燒「卡路里」？理科太太教你睡好覺五種方法



許多人在睡眠上總有「失眠」、「睡不飽」等問題，加上睡覺前，非得要滑手機、追劇、看影片，才甘願入睡，但手機螢幕的「藍光」，會讓大腦誤以為是白天，而難以入眠，這次「理科太太」就與大家分享 5 種一覺好眠的方式。



第一點：固定作息時間



養成良好的作息，時間到就上床睡覺，週末時不要「報復性熬夜」，造成人工時差。



第二點：睡前避免飲酒、喝咖啡或吃難消化的食物



有些人認為睡前飲酒可能會助眠，但其實會造成「淺眠」。



第三點：遠離手機、平板



手機、平板螢幕的「藍光」，會讓大腦誤以為是白天，而難以入眠，理科太太建議睡前不妨看看書，說不定看一看，睡意就出來了。



第四點：保持運動習慣



維持良好的運動習慣，若真的無法運動，也可嘗試在白天時，多走路、爬樓梯，讓自己累一點。



第五點：找到你的最佳入睡時機



人的睡眠循環為90分鐘，若在這90分鐘內起床，就會覺得非常難起，可嘗試計算入睡時間，以90分鐘為倍數，先設定好起床的時間，並推算入睡時間，這麼一來就可在正確的循環中醒來。



▲理科太太分享改善睡眠五種方法（圖／理太Plus 授權） 免洗湯匙上為何有「凸點」？網曝「真實用途」：原來如此



現代人環保意識抬頭，免洗餐具已逐漸遭受淘汰，不過仍有少數店家會用免洗餐具。而近日有網友就發現，免洗湯匙上經常可看到「凸點」，有時甚至不只一個，他並好奇原在 PTT 發問「有人知道免洗湯匙上的凸點是作什麼的嗎？」結果許多內行網友紛紛留言，「好拆也是個原因，假如有滲水沒凸點的可能會黏在一起」、「有空氣，好拆開」、「回收次數」、「好拆啊，不然黏在一起的時候要怎麼拿」、「物理上的意義，要嘛好製造，要嘛好使用」。



另還有人直指「模具定位點吧」、「弄成平面脫膜比較浪費時間，差零點幾秒吧，不過數量大就差很多」、「機器生產時的定位點」、「這是直接熱壓無真空製程吧，那些凸點一或二或三，是為了堆疊超多個的時候，讓使用者能快速只拿取一個， 避免一次拿兩三個」、「這真空成型做的吧！為了好脫模」。



▲有網友好奇在 PTT 發問「免洗湯匙上的凸點有何作用？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT） 唐綺陽曝下半年運勢 難題逼眼前「上演撕裂、選邊站」





2020 年快過了一半，星座專家唐綺陽剛錄完下半年運勢，就忍不住和大家分享。她表示 2020 年至今，只發生一件事，那就是疫情衝擊，而後是隔離、社交距離、網路化、遊戲規則一夕就變，她提醒難題已逼到眼前，硬著頭皮都得往前走。她提到，企業倒閉、失業衝擊、金錢慌、糧食慌，種種劇變讓人不知所措但又得馬上接招，很多人的生涯從此與過去截然不同，更預測2020下半年，真正的挑戰才要來臨，「難免有『撕裂、對立、選邊站』的劇碼，人們會跟著自己的價值觀做出選擇，而跟著經歷或起或落的未來。」



