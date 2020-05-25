傅崐萁提早入獄服刑2年10個月

▲立委傅崐萁向地檢署聲請延後入監，原定26日上午9點30分才要報到，但他25日下午提早報到，展開2年10個月的服刑。 (圖/記者呂炯昌攝)

無黨籍花蓮縣立委傅崐萁本月中旬因20多年前的炒股案判刑2年10個月定讞，原本他向地檢署聲請延期至明(26)日入監服刑，但今(25)日下午4點出頭，他便提早到地檢署報到，在確認身分後，目前已經上了囚車前往花蓮監獄。而在入獄前一晚，傅崐萁還透過臉書發表他進立法院這三個月來的問政成果，強調入監後服務處的大門仍敞開，會持續關心鄉親。