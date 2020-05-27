黎智英喊話蔡英文「放寬香港移民限制」　台人一面倒反對

▲黎智英發推點名蔡英文鬆綁港人移民。（圖／翻攝自黎智英推特）

▲黎智英一席話引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

近日中國大陸兩會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人上周日(24)走上街頭示威，國際社會也對香港的情勢憂心無比。而港人移民來台更順勢成為討論話題，壹傳媒集團創辦人黎智英昨日在推特發文，直接點名總統蔡英文，認為是時候有所作為，鬆綁港人移民來台的限制了。黎智英的話引發熱議，而大多數台灣網友都不支持黎的看法。黎智英在推特直接點名蔡英文總統，標註了蔡英文的推特帳號，接著發文表示，「台灣總統蔡英文：＂我們跟香港站在一起！＂很好，現在是時候行動了而不只是說說了。妳會考慮放寬台灣移民法對香港的限制嗎？」黎智英的話引發熱議，總統府發言人張惇涵回應，我國秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援以及對香港人民的必要協助。張惇涵更反向喊話黎智英，直言如果黎智英提出移民申請，現在就有相關機制可以辦理。但是大多數台灣網友的反應就沒有張惇涵這麼心平氣和，有網友將黎智英的發文轉貼到 PTT 八卦版，立即引發洗版式討論，從昨晚至今已經有將近 100 篇發文。大多數網友都不支持黎的看法，紛紛留言回覆說，「台灣有欠香港什麼嗎」、「台灣沒有必要成為香港人的避難所」、「香港人以前有在關心台灣嗎」、「關心不介入，謝謝指教」。不過也有網友認為，台灣少子化現象嚴重，藉著接納港人移民來提高勞動人口也不是件壞事。（編輯：倪浩軒）