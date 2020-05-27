《韓國瑜的禮物》0.3折出清！眾揭「真實用途」：會缺貨

▲該書作者張凱文在自序提到，期許台灣政壇可以出來更多的「韓國瑜」們。（圖／記者陳明安攝）

高雄市長韓國瑜過去曾有超高人氣，卻在參選總統後聲望低迷，如今更面臨罷韓公投。而近日有網友在臉書發文，表示在大賣場發現一本名為《韓國瑜給年輕人的10件禮物》，原價 300 元的書籍，慘遭打 0.3 折、僅 9 元出清，引發網友熱議，有網友狠酸「可憐哪」，也有人說這本書的「真實用途」是拿來交換禮物。有網友在臉書社團上發文，表示他在大賣場看到在出清書籍，一本《韓國瑜給年輕人的10件禮物》僅 9 元就能入手，而根據博客來網站，該書原本定價為 300 元，算下來整整打了 0.3 折，讓這名網友氣得直呼「太過分了，韓市長的忠告，竟然只被賣9元！」據了解，該書的作者張凱文在其自序表示，寫這本書的初衷是因為韓國於任職北農總經理期間，用幽默有趣的言語力抗民進黨議員王世堅等人，讓他深受感動，「希望透過韓國瑜的態度和特質，給予年輕人一些人生的啟發和努力的方向」，也期許台灣政壇可以出來更多的「韓國瑜」們。而此事被傳到 PTT 上後，網友們紛紛表示「可以買來當禮物交換的爛禮物」、「當然買阿 等等遇到機掰人要玩交換禮物我一定包這個」，也有網友表示「滿厚的 墊便當剛好」、「回收秤重賣不到1元，買的人至少賠8元以上」、「拿去結帳根本羞恥」、「韓粉自己包下來不要讓主子丟臉了」。（編輯：陳煜）