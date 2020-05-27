解鈴還須繫鈴人！李艷秋：韓國瑜不想被罷就宣布只做一任

▲李艷秋發文全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）

距離 6 月 6 號的罷韓投票時間已經剩不到兩周，全台都很關注屆時的投票結果。加上高雄近日遭逢豪大雨侵襲，淹水災情也成為矚目焦點。而對於韓國瑜是否會遭到罷免，資深媒體人李艷秋透露，她個人認為韓國瑜在罷免連署通過第二階段後就應該自行請辭，但如果韓國瑜想要躲過被罷命運，現在宣布只做一任可能會是有效的訴求。李艷秋今（27）日在臉書發文表示，現在公開談支持或不支持罷韓，「都會被霸凌，但有些話想講還是要講。」李艷秋透露自己從來不支持韓國瑜選總統，也認為罷韓啟動後，如果順利跨過第二階段連署，韓國瑜就應該主動請辭，不要進入投票的程序。但李艷秋話鋒一轉指出，「觀察整個罷韓的操作，國家隊介入太明顯，發起人立場及背景都不具說服力，仇恨動員遠超過理性辯證，罷韓已不單純是高雄市民自主判斷的表現。」如今解鈴還須繫鈴人，韓國瑜如果不想遭到被罷免的命運，李艷秋認為訴求路平燈亮水溝清這種實作面已經沒有用，而應該要宣布只做一任，「從情感面再一次訴求高雄市民，拜託讓他完成原先市民給他的任期，他不會再尋求連任，剩下的兩年會肝腦塗地為高雄打拚，除弊興利，回報鄉親的不棄。」李艷秋強調，「韓國瑜從前年開始，一直在選舉中，真的該停下來，以這一任高雄市長作為政治傳奇的句點，如果高雄選民同意，他還有機會努力在高雄留下一個被懷念，而不是被咒罵嘲笑的名字。」但李艷秋也直言，不認為韓國瑜真的會宣布只做一任，並自嘲「在台灣，做一名頭腦清楚的觀察者，很孤單的。」（編輯：倪浩軒）