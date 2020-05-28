國造「勇鷹」高教機首飛　空軍：六月如期進行

國造「AJT（Advanced Jet Trainer）新式

」、

立院外交及國防委員會今（28）日上午邀請國防部報告「國防自主資源釋商成效」，並備質詢。台灣基進黨立委陳柏惟詢問勇鷹高教機的研發進度，是否會6月如期進行首度試飛、首飛科目有哪些？

空軍參謀長鄭榮豐表示，首飛都有在做準備，一切按照計劃會在6月完成首飛，目前靜態與動態的測試，後續會按照天氣狀況來規劃，會適時向國人說明。

勇鷹高教機使用F124-200TW發動機，而非經國號戰機使用的F125發動機，F124也就是F125發動機的無後燃器版本，缺乏超音速巡航能力。

空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，空軍表示，以經國號戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件之高共通性及相同的整體後勤體制，解決消失性商源及後勤補保等問題。

▲「勇鷹」高教機採用F124-200TW發動機，而非經國號戰機採用的F125發動機。（圖／記者呂烱昌攝, 2019.9.24）

高教機勇鷹高級教練機首架原型機於去（2019）年9月出廠，預計今年6月進行首飛。空軍今（28）日表示，勇鷹高教機首飛準備積極在進行，能夠如期首飛。國防部委由漢翔公司與中科院生產66架勇鷹高教機，總經費686億元。首架勇鷹高教機於去年9月24日出廠，外型改良自IDF經國號戰機，因此與經國號戰機極為相似，勇鷹高教機服役後，