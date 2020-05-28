為什麼要罷免韓國瑜？楊秋興再提6大理由：高雄人看清楚

▲楊秋興發文全文。（圖／翻攝自楊秋興臉書）

距離 6 月 6 號的罷韓投票時間已經剩不到兩周，全台都很關注屆時的投票結果。這段期間罷韓或挺韓的聲音都有，前高雄縣長楊秋興今（28）日在個人臉書發文再把炮口對準韓國瑜，列出罷免韓國瑜的六大理由，包括未住在市長官邸、不了解市政等等，最後更痛批韓國瑜，「高雄人看清楚沒？這種市長我們還要留嗎？」楊秋興列出的罷免韓國瑜 6 理由如下：1.哪有市長把辦公室搬離四維大樓而設在鳳山行政中心；四維大樓是市府辦公重鎭，三個副市長、祕書長、財、主及大多數的重要局處都在四維大樓辦公；其實韓國瑜是不諳市政怕被看穿手腳才逃離到鳳山行政中心的。2.市長官邸是市長辦公室的延伸，不但舒適且在市政府的附近，有警衛看守且 24 小時監視器監控安全性高，市政府官員會見或人民陳情都甚為便利，韓竟然私下花錢在左營高鐵站附近租屋而且租了三戶又神祕得不為人知，真的耐人尋味。3.韓國瑜不了解市政，也無法專心聽各局處的簡報，進而做出明確果斷的決策，致使市政耽擱；將帥無能累死三軍。4.韓國瑜就任一年半以來，除了路平方案、清清排水溝外可説乏善可陳，當初其政見幾乎都跳票、經濟發展幾乎是交白卷，因韓的無能與擺爛導致市政府各局處士氣低落，高雄市可以這樣子繼續空轉嗎？5.議會功能就是監督市政，哪有市長逃避監督，不敢接受議員的執行，那韓還有資格當市長嗎？6.多家民調顯示 ，韓國瑜的施政滿意度全國 22 縣市墊底，這次的梅雨成災高雄多處積水，韓國瑜的勘災更顯得荒腔走板，讓市民啼笑皆非。楊秋興更強調，選舉、罷免是憲法賦予人民的基本權利，韓國瑜團隊竟然用恐嚇方式，不出借投票場地 ，阻擾人民行使罷免的權利，實在是可惡又可悲！「高雄人看清楚沒？這種市長我們還要留嗎？」而對於楊秋興的批評，據《聯合報》報導，高雄市新聞局長鄭照新低調回應不評論，還要「愛護高雄市府的朋友切莫因此批評楊縣長。」（編輯：倪浩軒）