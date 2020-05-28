陳玉珍「難道等香港人被掃射完畢才援助？」遭批失言

國民黨立委陳玉珍今（28）日在立法院內政委員會針對香港情勢質詢陸委會主委陳明通時，質疑陸委會援助動作慢半拍，還要總統說一動才做一動，「難道要等香港人被掃射完畢才提出援助？」；隨後質詢的民進黨立委洪申翰批陳玉珍用詞不當，更要陳玉珍去跟自己的中央政府說不要掃射香港民眾，陳玉珍不滿拿起麥克風反駁，導致質詢中斷，現場一度混亂。今日立法院內政委員會邀請陸委會、移民署、國安會等單位就香港情勢及後續援助港人的專案進行專案報告並備詢。過去在政論節目中層口誤「北京市中央政府」的陳玉珍在質詢時質疑陸委會援助港人的動作太慢，到目前為止只說會盡快公佈，卻未給時間表，「難道要等到香港人被掃射完畢才提出援助方案嗎？」隨後質詢的洪申翰認為陳玉珍用詞不當，更當場反酸陳玉珍「如果血流成河，也是你的北京中央造成的！」、「去跟你的中央政府說不要掃射香港人民」，陳玉珍當場拿起麥克風反駁，要洪申翰不要造謠，兩人對罵，導致質詢中斷，現場一度混亂；質詢時間一到陳玉珍就要求陳明通回座，不讓陳明通回答完洪申翰的問題。會議休息前陳玉珍重申，希望立委不要造謠、抹黑。洪申翰則認為，此時此刻，香港民眾還在街頭奮鬥，香港人還沒放棄，陳玉珍的說法極為不妥，且以主席身份打斷質詢，佔用他的時間，希望陳玉珍保持風度。